La Justicia Federal dispuso nuevas medidas por la desaparición de la yaguareté Acaí

La Dirección General de Investigaciones de la Policía del Chaco continúa con las tareas dispuestas por la Justicia Federal en torno a la desaparición de la yaguareté «Acaí», en el Parque Nacional El Impenetrable. El caso, que generó preocupación en el ámbito ambiental y científico, se investiga bajo la carátula «N.N. s/ Infracción a la Ley Nacional de Fauna N° 22.421», con intervención del fiscal general Carlos Martín Amad.

Según informó la División de Investigaciones Complejas de Juan José Castelli, el magistrado ordenó la recepción de declaraciones testimoniales al guardaparque Matías Almeida, quien cumple funciones en el Parque Nacional, y al empleado policial Wilson Cendra, del destacamento de Las Hacheras. Además, se dispuso la búsqueda del dispositivo de rastreo (radio collar) en las aguas del río Bermejito, para lo cual se solicitó la colaboración del personal de Bomberos.

Las autoridades inspeccionando la vera del río Bermejo.

La investigación se originó tras la denuncia presentada por Natalia Noemí Cardozo y otros, luego de que el sistema de monitoreo perdiera señal del transmisor colocado al ejemplar «Acaí», una de las yaguaretés liberadas en el marco del programa de reintroducción impulsado por la Fundación Rewilding Argentina y la Administración de Parques Nacionales.

Las actuaciones judiciales continúan en trámite, y las autoridades señalaron que se seguirán ampliando las medidas hasta esclarecer el paradero del felino, considerado una especie en peligro de extinción y símbolo del norte chaqueño.