La Junta Electoral Nacional Distrito Chaco aprobó el modelo definitivo de la Boleta Única de Papel en Chaco para las elecciones del 26 de octubre

La Junta Electoral Nacional del distrito Chaco dio un paso clave en la organización de las elecciones nacionales al aprobar de manera definitiva el modelo de la Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizará en los comicios del 26 de octubre. Es la primera bup aprobada en el país

En una audiencia pública celebrada en la sede de la Secretaría Electoral, el cuerpo colegiado integrado por la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Dra. Rocío Alcalá, la jueza federal con competencia electoral, Dra. Zunilda Niremperger, y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Dra. Emilia Valle, resolvió la aprobación del diseño final de la boleta, que incluye símbolos partidarios, denominaciones y fotografías de los candidatos y candidatas.

La resolución abarca tanto la categoría de senadores como la de diputados nacionales, con la participación de diez agrupaciones políticas. El orden de ubicación de las columnas ya había sido sorteado el 20 de agosto bajo la modalidad de doble ciego.

El secretario de la Junta suscribirá al dorso el modelo aprobado, que además será cargado en el repositorio de la Cámara Nacional Electoral y remitido a la Dirección Nacional Electoral. Asimismo, se ordenó la impresión de 20 copias que serán evaluadas en una audiencia de prueba para verificar la calidad del diseño y la fidelidad del material gráfico.

Desde la Junta se destacó que durante la audiencia no se registraron objeciones por parte de las agrupaciones políticas notificadas, consolidando así el proceso de aprobación en conformidad con las normativas vigentes.

Con esta decisión, el distrito Chaco se convierte en uno de los primeros en tener aprobado el instrumento electoral que debutará en las elecciones generales, marcando un hito en la implementación de la Boleta Única de Papel en la Argentina.