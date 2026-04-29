Caso falsa médica: apartaron al director de la Región Sanitaria II

La medida se tomó luego del escándalo originado por el caso de la falsa médica, detenida este lunes en Buenos Aires. En ese marco, fuentes oficiales confirmaron que Orlando Di Núbila fue apartado de su cargo de director de la Región Sanitaria II.

La resolución se tomó luego de la detención e Lidia Ojeda,la falsa médica acusada de prestar servicios con matrícula ajena en hospitales públicos de Quitilipi y Presidencia de la Plaza.

Durante su declaración en la Fiscalía de Sáenz Peña, Di Núbila detalló irregularidades en el desempeño de la mujer y la detección de firmas de certificados, atención a pacientes y posibles intervenciones médicas sin matrícula válida. Además, indicó que Ojeda fue contratada bajo la modalidad de «médica golondrina», para cubrir guardias de forma eventual y confirmó que en esos casos, los pagos se realizan de forma directa, sin intervención del Ministerio de Salud

En otra parte de su declaración también confirmo que la falsa médica habría trabajado en distintos centros de salud del Chaco, incluyendo Los Frentones, Pampa del Infierno, Tres Isletas, Bermejito y Pampa del Indio. Asimismo, resaltó que existen al menos diez certificados de defunción firmados por Ojeda. En uno de los casos, correspondiente a un paciente de apellido Blanco, debió intervenir un médico forense tras una denuncia familiar, lo que derivó en una autopsia.

investigada por presunta usurpación de título profesional, fue capturada cuando se disponía a regresar al Chaco para presentarse ante la Justicia. Fue interceptada en el partido de Tres de Febrero, en el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires.

En ese marco, se conoció que una llamada fue clave para la detección de Ojeda. «Ella se comunicó con una amiga en Buenos Aires, a la que le pidió que guarde unas cosas en su departamento», comentó el fiscal, Gustavo Valero .

En ese sentido, el funcionario agregó que con esos datos se montó un operativo de vigilancia de domicilio hasta que la mujer salió del lugar para abordar un remis. «Ella aparentemente iba a abordarlo para ir hasta la zona de Liniers, donde iba a tomar el colectivo para volver a la provincia».