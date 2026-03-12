Inflación de febrero: Caputo habló de «un proceso de corrección de precios relativos»

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al dato de la inflación de febrero difundido por el INDENC, que fue del 2,9%.. Para el funcionario, se mantiene el proceso de desaceleración .

«La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente. Esta corrección es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido, tras registrar una suba de 10,3% en el Estimador Mensual de Actividad Económica entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025″, señaló Caputo.

El ministro destacó que la inflación núcleo, es decir, la que solo tiene en cuenta la oferta y la demanda, fue del 3,1%, mientras que los bienes y servicios regulados tuvieron un aumento del 4,3% y los precios estacionales bajaron 1,3%.

«El equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, con una evolución de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación, y la mejora en el balance del BCRA son prioridades del programa económico que permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales», indicó el funcionario.