Margarita Belén conmemoró los 50 años del golpe militar y anunció un nuevo espacio de memoria

En el marco del 50° aniversario del Golpe de Estado en Argentina de 1976, se realizó este lunes un acto conmemorativo en el Parque Temático de la Memoria, Verdad y Justicia de Margarita Belén, con la participación de autoridades locales y vecinos.

La actividad, de carácter sencillo pero cargada de emotividad, tuvo como objetivo recordar a las víctimas de la última dictadura militar y reafirmar el compromiso con los valores democráticos. Durante el acto, se rindió homenaje a quienes fueron perseguidos, detenidos y desaparecidos en uno de los períodos más oscuros de la historia argentina.

En ese contexto, el intendente Javier Martínez destacó la importancia de sostener viva la memoria colectiva y reivindicó “la defensa irrestricta de la democracia y del Estado de Derecho”, al tiempo que reiteró la consigna de “Nunca Más” frente a cualquier forma de interrupción institucional.

Como parte de la jornada, se anunció además la construcción de un nuevo espacio de Memoria, Verdad y Justicia que estará ubicado en la Plaza Feliz Benítez, en el acceso a la localidad. Según se informó, el lugar estará destinado a la concientización y reflexión sobre la historia reciente del país y la defensa de los derechos humanos.

La inauguración de este nuevo espacio está prevista para el próximo 13 de diciembre, fecha en la que se conmemorará el 50° aniversario de la Masacre de Margarita Belén, uno de los hechos más emblemáticos del terrorismo de Estado en la provincia del Chaco.

El acto se enmarca en una serie de actividades que se desarrollan en todo el país en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha destinada a mantener viva la memoria histórica y promover el compromiso social con la democracia.