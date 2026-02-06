La CGT anunció una marcha contra la reforma laboral, aunque descartó el paro nacional

La Confederación General del Trabajo confirmó que hará una movilización con destino al Senado de la Nación. Será el próximo miércoles, en horas del mediodía, el mismo momento en el que comenzará el detaba por la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei.

La decisión fue tomada en horas de este viernes, durante una reunión de la cúpula directiva de la central obrera, que además mantuvo varias diferencias entre sí y no llegaron a un acuerdo para proclamar un nuevo paro nacional.

Con esto, la CGT volverá a ocupar el espacio público en busca de ejercer presión, aunque no tendrá una medida de fuerza unificada en el país. En esa línea, los sindicatos fueron notificados de que podrán decidir por su cuenta si dictan o no el cese de actividades en sus respectivos rubros para facilitar la presencia de los trabajadores en las calles.

En lo que respecta al propio cónclave de este viernes, el sector dialoguista, conducido por Héctor Daher y Gerardo Martínez, mantiene conversaciones con diferentes gobernadores y senadores en pos de implementar cambios dentro del texto oficial.

Por la otra parte, el sector más combativo, que tiene a los gremios de transportistas de su lado, propuso avanzar con un paro de colectivos que dure 12 horas, con inicio al mismo tiempo de los debates. En principio, esta propuesta fue de 48 horas, luego aflojaron la medida y finalmente terminó descartada por completo.

Mientras tanto, el gobierno continúa con su estrategia de convencer a la mayor cantidad de gobernadores posibles y así generar una bajada de lína a los Senadores que los representan. El Ministro del Interior, Diego Santilli, sigue encabezando la campaña para sumar alíados y mantiene un estrecho contacto con varios mandatarios provinciales.