Expulsan del país a un miembro del Tren de Aragua capturado en Corrientes

El Gobierno de nuestro país concretó la expulsión de un ciudadano venezolano vinculado a la organización criminal internacional «Tren de Aragua». El individuo contaba con antecedentes por homicidio y asociación ilícita, fue escoltado por la Policía Federal Argentina hasta su país de origen tras determinarse su peligrosidad y permanencia irregular en el territorio.

Fue capturado el 20 de diciembre de 2025 por efectivos de la Prefectura Naval en la localidad correntina de Ituzaingó. Al momento de su captura no tenía identificación y confesó haber emigrado de Venezuela en 2017.

Tras consultas realizadas a través de Interpol Caracas confirmaron que el hombre enfrentaba causas penales en Venezuela por portación ilegítima de arma de fuego y homicidio. También se logró identificar su pertenencia al «Tren de Aragua», la organización criminal nacida en las cárceles venezolanas que expandió sus vínculos por América Latina mediante el narcotráfico, la trata de personas y las extorsiones.