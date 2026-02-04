La Bienal del Chaco 2026 entra en su etapa decisiva y bate récord de escultores internacionales

La Bienal Internacional de Escultura del Chaco 2026 avanza a paso firme en su etapa de preparación y ya transita el tramo final de selección de los artistas que formarán parte del certamen. Así lo confirmó José C. Eidman, presidente de la Fundación Urunday, durante una entrevista realizada en el Domo del Centenario, epicentro de este evento cultural que convoca a toda la provincia y al país.

Eidman destacó que la convocatoria internacional fue histórica, con 439 postulaciones de escultores de 70 países, un récord absoluto en la historia de la Bienal. “Fue una selección dificilísima, pero vamos a garantizar la presencia de diez grandes escultores internacionales que trabajarán juntos en Resistencia”, aseguró.

El acto oficial de lanzamiento se realizará el 6 de marzo en la Casa de las Culturas, donde se darán a conocer los nombres de los artistas seleccionados, los países participantes y la programación completa de la edición 2026, que se desarrollará en julio. El evento contará con la presencia de autoridades provinciales y municipales.

Mármol y acero inoxidable, los materiales de la edición 2026

En esta edición, los escultores trabajarán con mármol y acero inoxidable, con la posibilidad de elegir uno de los materiales o combinarlos. Como es tradición, las obras se realizarán durante siete días a cielo abierto, ante la mirada del público, consolidando a la Bienal como una experiencia de arte vivo y participativo.

Además de la competencia escultórica, la Bienal incluirá una nutrida agenda cultural con danza, teatro, música, artesanía y el Congreso Internacional de Arte, fortaleciendo su perfil académico y formativo. “La dimensión educativa viene creciendo muchísimo y hoy la Bienal es también un espacio de encuentro con grandes maestros para estudiantes y artistas”, subrayó Eidman.

Impacto cultural, turístico y económico

El titular de la Fundación Urunday remarcó que la Bienal del Chaco se transformó en una de las mayores experiencias de arte público de la Argentina, con fuerte reconocimiento internacional. “Cada Bienal genera un impacto turístico, económico y social muy importante en Resistencia y localidades cercanas. Hay expectativas en el interior de la provincia, en otras provincias y también visitas del exterior”, señaló.

Uno de los espacios que más creció en las últimas ediciones es la expo de emprendedores, que en 2026 contará con más de 650 expositores activos y cerca de 900 emprendedores en rotación, convirtiéndose en un verdadero motor de la economía local durante los días del evento.

“Esa semilla que plantó el maestro Fabriciano hoy es un árbol enorme que nos contiene a todos. La Bienal crece edición tras edición y es un orgullo profundamente chaqueño”, concluyó Eidman.