Caso Leonela: confirmaron resultados de ADN y avanza el camino hacia el juicio por jurados

La abogada Adriana Molina brindó detalles sobre las últimas novedades judiciales en el caso Leonela, la joven asesinada cuyo crimen conmocionó a la comunidad chaqueña. Según confirmó, ya se incorporaron al expediente las últimas pruebas científicas clave, lo que permite avanzar hacia la etapa de juicio.

En diálogo radial, Molina informó que el pasado día de la audiencia se recepcionaron los resultados finales del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) del Chaco, correspondientes a muestras de ADN extraídas de la ropa de la víctima.

“Las muestras resultaron positivas y favorecen claramente a la víctima en este luctuoso hecho. Se trata de las últimas pruebas periciales que restaban incorporarse”, explicó la letrada, y agregó que, completada esta etapa, el proceso se encamina hacia un juicio por jurados.

Denuncia, sumario administrativo y cadena de custodia

Consultada sobre versiones que circularon respecto a la posible exclusión de pruebas, la abogada fue categórica: “Las pruebas no se descartan”. No obstante, confirmó que un abogado defensor presentó una denuncia formal contra un médico forense, por presuntas irregularidades en el manejo de muestras de ADN en otras instancias del proceso.

Molina confirmó además que existe un sumario administrativo abierto desde octubre del año pasado, iniciado por autoridades judiciales, justamente vinculado al procedimiento de cadena de custodia.

“Desde la extracción de una muestra hasta su análisis, existe una cadena de custodia con personas e instituciones claramente determinadas. Si esa cadena se ve alterada, es detectable”, explicó, sin brindar nombres ni detalles específicos por respeto al secreto del sumario.

La letrada aclaró que la investigación administrativa no implica que la verdad vaya a quedar oculta, ya que el expediente cuenta con otras pruebas determinantes que permitirán esclarecer el crimen.

“Nada va a impedir que se sepa la verdad”

Con un tono firme y visiblemente conmovida, Molina sostuvo que, pese a las irregularidades que puedan surgir durante una investigación compleja, el esclarecimiento del crimen no está en riesgo.

“La muerte de Leonela nos duele a todos. Estas situaciones pueden existir, pero no van a impedir que la verdad salga a la luz. Cuando hay personas honestas en el camino y pruebas sólidas, la justicia llega”, afirmó.

Finalmente, reiteró su confianza en el proceso judicial y remarcó que la denuncia del abogado defensor ya forma parte del expediente, por lo que será la Justicia la que determine responsabilidades.