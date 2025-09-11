La Apa Inició El Mantenimiento Preventivo Del Sistema De Defensas Contra Inundaciones En El Gran Resistencia

La Administración Provincial del Agua (APA) puso en marcha el plan programado de mantenimiento y pruebas de funcionamiento del sistema de defensas contra inundaciones en el área metropolitana del Gran Resistencia (AMGR).

El presidente del organismo, Jorge Pilar, destacó la importancia de realizar estas tareas de manera sistemática y constante. “El sistema debe estar operativo y cumplir su función cuando se lo necesite. Además, al aprovechar esta época de pocas lluvias, se logra un ahorro económico significativo”, señaló.

Los trabajos están a cargo de los equipos técnicos del Departamento de Obras de Control, dependiente de la Dirección de Sistema Hídrico de la APA, bajo la coordinación de la Secretaría Técnica que conduce Guillermo Méndez. Las acciones incluyen pruebas de bombas, control de sistemas electromecánicos de compuertas y verificación del estado de los terraplenes.

El sistema de defensas del AMGR está conformado por las obras de control sobre el río Negro, en Laguna Blanca y en la desembocadura ubicada en Barranqueras, así como por la instalación ubicada en Puerto Vilelas, en el tramo final del canal Soberanía Nacional. También abarca las estaciones de bombeo que regulan el nivel de agua en diversas lagunas urbanas y la red de terraplenes de defensa.