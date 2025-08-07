La abogada de «Capi» Rodríguez desmiente que esté imputado por la Justicia Federal

La representante legal de Alfredo «Capi» Rodríguez, Rosario Goitía, desmintió categóricamente que el presidente del partido La Libertad Avanza Chaco haya sido formalmente imputado por la Justicia Federal en una causa por supuestas afiliaciones irregulares.

«No hay ninguna imputación, ni notificación, ni expediente al que se nos haya dado acceso», afirmó Goitía.

Goitía remarcó que todo lo que se conoce sobre el caso fue difundido únicamente a través de los medios de comunicación. «Esto es parte de un armado estratégico de acuerdo al año electoral. No hay ninguna actuación judicial notificada a mi defendido», aseguró.

La letrada indicó que incluso presentaron un escrito solicitando acceso a las supuestas actuaciones judiciales, pero fue rechazado. «Eso confirma que no hay un expediente directo contra Rodríguez. Lo que se está haciendo es instalar mediáticamente una acusación infundada, sin elementos jurídicos ni pruebas formales», explicó.

Goitía también fue contundente respecto al accionar de su defendido: «El señor Rodríguez está cumpliendo sus funciones al pie de la letra, tanto en su rol en Anses como en la conducción de LLA. No hay delito de extorsión, no hay falta en los deberes de funcionario público, no hay ninguna irregularidad que se le pueda imputar.»

Ante la posibilidad de una citación judicial, la abogada señaló que Rodríguez se presentará a derecho y ejercerá su legítima defensa si es requerido: «Siempre hemos respetado los canales legales y confiamos en que la Justicia va a actuar con imparcialidad. Pero no podemos dejar pasar las calumnias que intentan dañar su imagen pública sin ninguna base legal.»

Por último, Goitía subrayó que no existe ningún delito vinculado a las afiliaciones partidarias: «No hay delitos. Lo que hay es una operación política. No puedo adelantar la estrategia procesal, pero estamos absolutamente tranquilos. Rodríguez no tiene nada que ocultar, y mucho menos que temer.»