Julio De Vido se entregó en Tribunales para cumplir la pena por la tragedia de Once

El exministro de Planificación Federal, Julio Miguel De Vido, se presentó este jueves en los tribunales de Comodoro Py para cumplir con la orden de detención dictada por el Tribunal Oral Federal N°4 (TOF 4), luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme su condena a cuatro años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en febrero de 2012 y que dejó 51 muertos y más de 700 heridos.

De Vido arribó al edificio judicial acompañado por su hijo y fue recibido por sus abogados defensores, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro. En el subsuelo de Comodoro Py se desplegó un fuerte operativo de seguridad con efectivos de la Policía Federal, Policía de la Ciudad y del Servicio Penitenciario Federal.

El exfuncionario kirchnerista subió directamente al sexto piso, donde funciona el TOF 4. Allí fue notificado formalmente de su detención y, según se informó, será sometido a una revisión médica de rutina antes de ser trasladado al Hospital del Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza, donde cumplirá la condena.

Durante el mediodía, la defensa de De Vido presentó un pedido de prisión domiciliaria, alegando problemas de salud. El exministro es insulinodependiente y padece hipertrofia ventricular y dificultades respiratorias, condiciones que su defensa consideró suficientes para acceder al beneficio, teniendo en cuenta además que cumple con la edad requerida para solicitarlo.

El juez Ricardo Basílico, a cargo de la ejecución de la pena, dio vista a la fiscalía para que emita su opinión sobre el planteo y también solicitó el dictamen de la querella de los familiares de las víctimas, representada por Leonardo Menghini, tío de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas fatales del siniestro ferroviario.

En paralelo, el Tribunal Oral Federal N°7, que lleva adelante el juicio por la causa de los Cuadernos de las Coimas, rechazó un pedido de De Vido para no asistir a la audiencia de este miércoles, donde se continúa con la lectura de la acusación. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli resolvieron que el exministro debía estar presente, pese a su situación procesal.