Allanan una vivienda en Bajo Hondo Chico por caza furtiva de un puma

Personal del Departamento de Seguridad Rural Villa Ángela, dependiente de la Sección Rural Villa Berthet, realizó un allanamiento en una vivienda del Lote 45 – Bajo Hondo Chico, jurisdicción de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna.

El operativo se llevó a cabo este 13 de noviembre, entre las 9:00 y 10:30 horas, bajo supervisión del Ayudante Fiscal Rural Dr. Facundo Cancelarich, y con intervención de la Fiscal de Investigación Rural Dra. María Emilia Rudaz.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un cuero de animal silvestre especie puma, aproximadamente dos kilogramos de carne del mismo animal y cinco balines de plomo.

La moradora del domicilio fue identificada como Carina Beatriz Gómez, de 42 años, residente en el lugar. En tanto, el supuesto autor del hecho fue identificado como Lisandro Maximiliano Jiménez, de 19 años, quien aparece en fotografías difundidas a través de la aplicación WhatsApp, donde se lo observaba —junto a otro individuo— exhibiendo el animal cazado como trofeo.

Por disposición fiscal, Jiménez fue notificado en la causa y continúa en libertad, en tanto prosiguen las actuaciones por caza furtiva y tenencia de restos de fauna silvestre protegida.

El informe fue elevado por el Comisario Walter Adrián Córdoba, jefe del Departamento de Seguridad Rural de Villa Ángela.

 

