Elecciones 2027: Massa aparece como el dirigente opositor con mejor intención de voto para enfrentar a Milei

Mientras el peronismo atraviesa una interna abierta y busca reordenarse de cara a las elecciones de 2027, Sergio Massa vuelve a posicionarse como uno de los principales actores del escenario político.

Según distintas encuestas que circulan en el espacio, el exministro de Economía aparece como el dirigente opositor con mejor intención de voto para competirle a Javier Milei, en un contexto donde la imagen del Presidente muestra señales de desgaste.

En paralelo, Massa retomó la actividad política y mantiene reuniones con dirigentes del peronismo bonaerense y nacional, moviéndose entre la posibilidad de una candidatura presidencial o un rol clave en la reorganización del espacio.

Con el debate abierto entre una interna o un armado de consenso, el líder del Frente Renovador vuelve a instalarse como una figura central en la disputa por el futuro del peronismo.