Jubilados y pensionados ya pueden acceder a los beneficios en tributos municipales

Quitas de hasta el 50% de tasa de servicios y 100% de Impuesto Inmobiliario para Jubilados, Pensionados y personas con discapacidad.

Además en reconocimiento a nuestros héroes de malvinas, los ex combatientes pueden tramitar quitas del 100% de:

Impuesto Inmobiliario | Tasa de servicios | Contribución de mejoras |

Tasa por inspección para habilitaciones comerciales |

Tasa de Registro, Inspección y Servicios de contralor | Cementerio | Patentes

HEROES DE MALVINAS – Ex COMBATIENTES

100% de descuento en:

Requisitos:

● Solicitud de beneficios

● Fotocopia DNI

● Recibo Nacional de Pensión Honorífica

● Fotocopia de título de la propiedad inmueble / automotor

Condiciones excluyentes:

● El beneficio alcanza a una unidad, no siendo excluyente el carácter único

● Comercio: deberá desarrollar como medio de vida y no exceder la categoría de pequeño comercio y/o emprendimiento familiar

● El interesado deberá estar inscripto en el Registro de Excombatientes de la Secretaría de Gobierno Municipal

● Esta exención se hace extensiva a los padres de los excombatientes

Requisitos:

● Fotocopia DNI (titular, cónyuge e hijo/a)

● Certificado de IPRODICH de Discapacidad

● Fotocopia último recibo de sueldo del grupo familiar (monotributistas o autónomos presentar certificación de ingresos por el Consejo Profesional de Cs. Económicas)

● Fotocopia del título del automotor

● Certificado de domicilio

● Constancia del Registro de Propiedad / Fotocopia de título automotor

● Re.DAM 4° Piso de Casa de Gobierno (Marcelo T. de Alvear N°145, Resistencia)

● Informe socioeconómico de la Dirección General de Acción Social

● Actas correspondientes (defunción, matrimonio, divorcio, nacimiento)

Condiciones excluyentes:

JUBILADOS MAYORES DE 50

Requisitos:

● Fotocopia DNI

● Fotocopia último recibo de sueldo

● Certificado de domicilio

● Constancia del Registro de Propiedad a nombre del titular y el cónyuge

● Re.DAM 4° Piso de Casa de Gobierno (Marcelo T. de Alvear N°145, Resistencia)

● Informe socioeconómico de la Dirección General de Acción Social

● Actas correspondientes (defunción, matrimonio, divorcio, nacimiento)

Condiciones excluyentes:

● Única propiedad (titular y cónyuge)

● Ingreso del grupo familiar conviviente no debe superar los 3 salarios mínimo vital y móvil

● No poseer deuda

● La superficie construida no debe superar los 200 m2

JUBILADOS Y PENSIONADOS MUNICIPALES

Requisitos:

● Fotocopia DNI

● Fotocopia último recibo de sueldo

● Certificado de domicilio

● Constancia del Registro de Propiedad

● Re.DAM 4° Piso de Casa de Gobierno (Marcelo T. de Alvear N°145, Resistencia)

● Informe socioeconómico de la Dirección General de Acción Social

Condiciones excluyentes:

● Única propiedad (titular y cónyuge)

● Ingreso del grupo familiar conviviente no debe superar los 3 salarios mínimo vital y móvil

● No poseer deuda

● La superficie construida no debe superar los 200 m2