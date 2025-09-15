Chaco avanza en regularización de barrios y planificación territorial con coordinación provincial-municipal

La arquitecta Alicia Ogara, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial de la provincia del Chaco, detalló los avances en la regularización de barrios y la planificación urbana durante una entrevista reciente.

Vergara explicó que la coordinación entre la provincia, la Municipalidad de Resistencia y distintos organismos permite avanzar en la regularización de terrenos y títulos de propiedad, un proceso que incluye mensura, escrituración y control social. Un ejemplo concreto es el barrio Luz y Esperanza, donde se trabaja sobre 132 parcelas originales, hoy ocupadas por 129 viviendas, todas sobre terrenos provinciales construidos bajo el Plan de Emergencia de 2003.

“Lo importante es finalizar la tarea y ponerle un moño al barrio cuando se aprueba el plano de mensura. Sin eso, nunca se podrá llegar al título de propiedad”, explicó Ogara. Además, destacó la campaña de esclarecimiento sobre el RUB (Registro Único de Beneficiarios) para evitar estafas a familias que compran certificados de uso sin poder acceder al título legal.

La funcionaria también se refirió a los trabajos de saneamiento urbano, que incluyen limpieza y mantenimiento de hospitales, escuelas y espacios públicos, y destacó la coordinación con la Facultad de Ingeniería para mejorar los desagües pluviales y planificar la infraestructura en zonas inundables como el sur de Resistencia.

En materia de infraestructura estatal, Ogara comentó que se recuperan galpones fiscales para destinarlos a áreas de seguridad, y que se trabaja en la preservación de edificios patrimoniales en localidades como Isla del Cerrito, así como en la planificación de proyectos individuales para municipios del interior que buscan financiamiento.

Finalmente, Ogara enfatizó la importancia de la transparencia y la depuración interna de su área, tras detectar irregularidades y estafas internas, asegurando que todos los casos se derivan a la justicia y se inician los sumarios correspondientes.

Con este enfoque integral, la Subsecretaría de Desarrollo Territorial busca garantizar derechos de propiedad, seguridad y planificación urbana, alineando esfuerzos provinciales y municipales para mejorar la calidad de vida en Resistencia y otras localidades chaqueñas.