Jornada sobre Concientización y Prevención del VIH en la Legislatura Chaqueña

Bajo el título “La lucha contra el VIH es de todos”, la jornada fue impulsado por la diputada Zulma Galeano, con el objetivo de concientizar y educar sobre el VIH/SIDA, visibilizar la temática, y que el estigma no sea un obstáculo para acceder a la atención y al diagnóstico oportuno. El doctor Juan Carlos Quitana, -jefe del Programa Provincial de Prevención y Control de Enfermedades del Hospital Perrando,- tuvo a cargo la disertación, y fue destacado junto con la señorita Mía Colussi, referente del Área de Género y Diversidad de la Comisión de Derechos Humanos de este Poder. Ambos recibieron de manos de la diputada Galeano y los funcionarios presentes, el instrumento protocolar, que declaró el evento de interés legislativo.

La diputada Galeano presidió el encuentro, junto con el doctor Juan Carlos Quintana y Mía Colussi, acompañados por la prof. Irene Dumrauf, presidenta del InSSSeP, Hugo Maldonado, subsecretario de Derechos Humanos y Sonia Valenzuela, subsecretaria de Género.

Participaron además, la prof. Alicia Azula, administradora del Puerto de Barranqueras, Débora Ganeff, Defensora del Pueblo Adjunta de la Municipalidad de Resistencia, el Fiscal General de Administración Gustavo Leguizamón, el secretario de la comisión de DDHH del Poder Legislativo Gustavo Gómez, y público interesado en la temática.

“Visibilizar la temática del VIH”

La diputadaZulma Galeano brindó la bienvenida y agradeció las presencias porque es “muy significativo para la vida”, destacando a los funcionarios que participaron, que formaron parte de la Legislatura y pasaron por el recinto: “han sido parte de la discusión, de las acciones que significan la prevención en esta temática” resaltó e instó a trabajar juntos.

Apuntó que “la intención de la jornada es hacer visible la temática, saber que está, no es que pasó, como algunas cuestiones que son críticas, vienen como moda y pasan, y este tema no pasó y está, avanza y tenemos que ser capaces de estar informados y poder transmitir esa información, romper las barreras que nos impiden hablar del tema, barreras culturales; y aun en la era de la Inteligencia Artificial, de las herramientas tecnológicas y cambios culturales, aun hoy hay barreras y hay que romperlas, y para eso es este evento” agradeció la legisladora.

“Fundamental hacer un trabajo integral, articulado con la red de los gobiernos”

El doctor Juan Carlos Quintana, hizo un reconto de la evolución de la enfermedad y dijo que “hoy estamos en un punto bueno, si se quiere en la disponibilidad de tratamientos, que la ciencia médica puede ofrecer a las personas con VIH.Son medicamentos de alta eficacia que aseguran que las personas con VIH puedan tener una vida totalmente habitual y normal, son medicamentos de 1 pastilla diaria, por ejemplo, y las personas puedan dedicarse a sus proyectos de vida, sin necesidad de tener efectos colaterales, porque son muy buenas” comentó.

La alianza entre la educación, otros estamentos del estado junto con los actores de la vida del ser humano, no solo con los jóvenes sino también con los adultos, fue otra afirmación que desarrolló durante su exposición. “Es fundamental, poder hacer un trabajo integral, articulado, con toda la red de funcionamiento de los gobiernos, es lo más importante, porque salud tiene limitaciones, educación si trabaja solatambién, por eso, es fundamental abordarla desde ahí, que además los estamentos están, tienen que trabajar para eso, porque son políticas de estado que deben permanecer y deben fortalecerse” afirmó. “No está todo perdido, tenemos casos en aumentos en todas las infecciones de transmisión sexual, pero, estrategias se pueden diseñar, sobre todo para cada lugar. Porque si bien uno puede comentar estrategias de la Organización Panamericana de la Salud o experiencias de otros países, cada lugar tiene sus realidades. Tomar de eso lo que podamos aprovechar eso acá en la provincia con nuestra gente” aseveró.

“Cuidemos los derechos que fueron garantizados, ganados”

Mía Colussi, celebró el encuentro y reflexionó “en estos años de esta lucha que se viene dando desde los lugares más vulnerables, trabajar en post de esto es muy importante” resaltó y “la reflexión dirigida a la sociedad es que justamente, no abandonemos los derechos, esos derechos que fueron garantizados, ganados, tratados, cuidemos de esos derechos en estos tiempos, cuidemos de esas organizaciones civiles que se ocupan para erradicar el problema del VIH y cuidemos las leyes de identidad de género que hoy nos dan participación. El cuidado principal de velar por estas leyes, a nivel nacional, local y en ordenanzas, es muy importante, para la igualdad y equidad de las personas” abogó Colussi.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) proclama el Día Mundial del Sida el 1 de diciembre desde 1988. Las “XIV Jornadas sobre Concientización y Prevención del VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana)”, organizada en el marco de la conmemoración del “Día Mundial de Lucha contra el SIDA”, pretende concientizar y educar sobre el VIH/SIDA, prevenir y que el estigma no sea un obstáculo para acceder a la atención y al diagnóstico oportuno.

Cabe destacar que el Dr. Juan Carlos Quintana, actualmente se desempeña como jefe del Programa Provincial de Prevención y Control de Enfermedades de ITS/VIH y Hepatitis Virales del Hospital “Julio Cecilio Perrando” de la ciudad de Resistencia.

En Argentina se encuentra vigente la Ley 27.675 es la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC). Cuenta con un enfoque de géneros y de derechos humanos y busca garantizar la atención integral de las personas de manera gratuita, impulsando, además, la eliminación del estigma y la discriminación. Entre otras medidas, prohíbe las pruebas de diagnóstico de VIH, Hepatitis, TBC e ITS en los exámenes pre ocupacionales o para ingresar a instituciones educativas. También declara de interés público y nacional los medicamentos e insumos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y cura del VIH, Hepatitis, TBC e ITS, su producción pública y el acceso universal, oportuno y gratuito.

Las jornadas sobre Concientización y Prevención del VIH promueven la prevención de la transmisión del VIH, sin dejar de mencionar que el VIH puede no generar síntomas, por lo que realizarse una prueba de detección es la única forma de saber si una persona vive con VIH o no. Es la única forma de sacarse la duda.