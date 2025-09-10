ABR/ Primera: Don Orione reaccionó en el momento justo

Por una nueva fecha del Torneo Clausura, el elenco de Barranqueras aprovechó su momento y venció como visitante a Villa San Martín por 89 a 91. En el elenco ganador, Gustavo Alcaráz fue el máximo anotador con 21 puntos.

EL JUEGO

El juego comenzó con un Villa San Martín mucho más activo, donde el goleo fue rápido y eso le permitió tomar una clara ventaja y muy rápida (17-8). Con el correr de los minutos, el juego se fue caldeando, los roces fuertes también y las protestas aparecieron, teniendo los árbitros que sancionar rápidamente , aunque siempre la ventaja fue “Tricolor” teniendo también aportes en la zona pintada de Rodrigo Guisasola. Los primeros 10 se cerraron y la ventaja para Villa San Martín por 29 a 18.

En el segundo cuarto, el juego mejoró claramente, donde Villa San Martín mantuvo siempre la ventaja con Agustín Petroli en la zona pintada y algunos lanzamientos bien aprovechados de Juan Ignacio Godeas; mientras que por el lado de la visita también aparecieron Gustavo Alcaráz y Juan Segundo Koster para mantenerse en partido (36-29). El periodo fue pasando y por primera vez Don Orione jugó mejor con Alejandro Gómez Brocal a la cabeza y con grandes resultados (43-42). Sin embargo, el cierre del periodo fue para Villa San Martín, donde este calentó la muñeca desde los 6.75 con Alejo Toledo y Agustín Camisasca, yendo al descanso largo con ventaja de 49 a 43 para el “Tricolor”.

En el tercer periodo Villa San Martín arrancó mejor con Agustín Camisasca y aportes de Tulio Gómez Brocal, ambos activos y efectivos, bien acompañado por Bruno Álvarez y así tomar una ventaja de 60 a 52 sobre un Don Orione que tuvo en Gustavo Alcaráz y Lautaro Picton como los mejores o más claros para nunca desconectarse definitivamente en el score y juego (62-52). Sin embargo, el juego volvió a ser parejo, donde nadie regaló nada, aunque Villa San Martín sacó una mínima de 71 a 69 gracias a un “triplazo” de Ignacio Encinas en el cierre.

Y en el último cuarto todo muy parejo, aunque Villa San Martín pudo adelantarse con lanzamientos bien aprovechados de Tulio Gómez Brocal, ante un Don Orione con corajeadas de Nahuel Méndez que siempre sirvieron (81-77). Sin embargo, cerca del cierre Don Orione jugó o aprovechó a Juan Segundo Koster y Lautaro Picton para dejar score (81-82) a falta de 03:08. El cierre del partido tuvo a Don Orione con una ventaja importante, donde Gustavo Alcaráz fue determinante para sacar una ventaja de 81-85 a falta de 45 segundos. Y cuando el partido estuvo 83 a 85 con Alejo Toledo liderando los ataques del “Tricolor”, nuevamente Gustavo Alcaráz clavó un “bombazo” desde los 6.75 (83-88) a falta de 20 segundos. En la jugada siguiente, Agustín Camisasca también convierte un triple (86-88) a falta de 10 segundos. Y el partido durísimo hasta el final y la victoria fue para Don Orione por 89 a 91.

SÍNTESIS

VILLA SAN MARTÍN (89): Santiago Rath 0, Ignacio Encinas 14, Agustín Camisasca 18, Bruno Álvarez 8, Rodrigo Guisasola 15, Tulio Gómez Brocal 8, Juan Pablo Páez 12, Juan Ignacio Godeas 5, Alejo Toledo 5, Agustín Petroli 4. ENTRENADOR: Gonzalo Flores.

DON ORIONE (91): lejandro Gómez Brocal 9, Franco Dell’ Orto 11, Juan Koster 19, Mauro Baneki 0, Leandro La Red 0, Lautaro Picton 19, Nahuel Méndez 12; Gustavo Alcaráz 21. ENTRENADOR: Alejandro Acosta.

ÁRBITROS: Julio Vázquez y Nicolás Zapata.

ESTADIO: Villa San Martín (Resistencia, Chaco).