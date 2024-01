Javier Milei deja el Hotel Libertador y se muda a la Quinta de Olivos

Impactos: 13

El presidente Javier Milei dijo que este lunes se mudará a la Quinta de Olivos y dejará el Hotel Libertador, donde se encuentra alojado desde hace dos meses y medio.

De todos modos, el traslado del mandatario, que se dio a casi un mes de su asunción por las refacciones que se hicieron en la residencia presidencial, no será completa. Es que todavía no está preparada para la llegada de sus perros.

“Mañana me instalo en Olivos. Ya me instalo en Olivos. Lo que pasa es que todavía no se pueden mudar mis hijitos porque sucede que los mastines son muy grandes. Es más, salieron excedidos respecto al promedio de la raza”, expresó este domingo en Radio Mitre.

“O sea, son demasiado grandes. Hay uno que mide dos metros en dos patas. Milton mide dos metros, y pesa más de 100 kilos”, agregó.

Respecto de por qué no se mudarán sus perros, indicó: “La casa que podíamos adaptar para que ellos estén no es una construcción muy fuerte, como para que estén los caniles de hierro y todas esas cosas. Y necesitábamos hacer refuerzos de paredes y demás y esos materiales son importados”.

Y añadió: “Y como yo no quiero usar ningún privilegio asociado a mi posición, estoy en la cola esperando que lleguen los materiales para que yo pueda terminar eso”.

Milei comentó que desde ahora estará la mayor cantidad del tiempo en la Quinta de Olivos y que se trasladará a Casa Rosada para mantener dos reuniones de Gabinete por semana.

“No voy a usar el helicóptero y voy a trabajar en general en Olivos y voy a ir los martes y los jueves a la Rosada, que son los días que estamos teniendo reuniones de gabinete”, remarcó.