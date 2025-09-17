Causa Vialidad: Casación confirmó que CFK y los condenados deberán pagar más de $680 mil millones pesos

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que la expresidente Cristina Kirchner y los otros condenados deberán pagar en concepto solidario la suma de $684.990.350.139,86 pesos .

Se trata de una resolución unánime de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Originalmente, el Tribunal Oral Federal N°2 dispuso un decomiso de 84.835.227.378,04 de pesos, que fue confirmado por la Cámara de Casación Penal y luego ratificada en junio pasado en la Corte Suprema.

Al actualizar los valores de la compensación económica, los peritos oficiales del Máximo Tribunal aplicaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se subió la cifra a casi 685.000 millones.