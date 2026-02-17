Intervención conjunta permitió recuperar un elemento sustraído en Puerto Vilelas

Una rápida intervención articulada entre el Centro de Monitoreo, la Guardia Urbana Municipal (G.U.M.) y la Policía Local permitió demorar a un hombre acusado de sustraer un elemento en la zona del terraplén de Puerto Vilelas.

El hecho ocurrió el pasado 14 de febrero, cuando operadores del sistema de videovigilancia detectaron a un individuo trasladando una chapa en actitud sospechosa. Ante la situación, se dio aviso inmediato a un móvil de la Guardia Urbana Municipal, que se dirigió al lugar para identificar al sujeto.

Según se informó, el hombre intentó justificar la procedencia del objeto con declaraciones que no pudieron ser corroboradas. Tras las verificaciones correspondientes, se constató que la chapa había sido sustraída.

Con la intervención de la Policía Local, el individuo fue demorado y puesto a disposición de las autoridades competentes. Además, no se descarta su posible vinculación con otros hechos de características similares registrados en los últimos días.

Desde el área de seguridad destacaron la importancia del monitoreo permanente y del trabajo coordinado entre las distintas fuerzas para prevenir delitos y proteger el patrimonio de los vecinos.