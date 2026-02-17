Intervención ciudadana permitió detener a un hombre que comercializaba cocaína oculta en un frasco de talco

Un joven de 27 años fue detenido este martes por la mañana en la zona sur de la ciudad, acusado de comercializar estupefacientes en la vía pública. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División C.O.M., tras la alerta de un transeúnte.

El hecho se registró alrededor de las 9:30 en la intersección de avenida Edison y Miguel Delfino, cuando personal policial fue interceptado por un ciudadano que denunció de manera anónima la presunta venta de drogas en inmediaciones de calle Seitor al 2170.

Con los datos aportados, los agentes se dirigieron al lugar y lograron identificar a un hombre que coincidía con las características señaladas. Al intentar proceder a su identificación, el sospechoso reaccionó de manera violenta, agrediendo al personal con golpes y patadas en un intento de fuga. Ante esta situación, los efectivos hicieron uso de la fuerza en forma proporcional para reducirlo y colocarle las esposas de seguridad.

Durante el palpado preventivo, realizado en presencia de un testigo, se halló en uno de sus bolsillos un frasco de talco que contenía 101 envoltorios con una sustancia blanquecina, además de 34 mil pesos en efectivo.

Posteriormente, intervino personal de la División Microtráfico, que efectuó las pruebas de campo correspondientes. El resultado fue positivo para cocaína, con un peso total de 22 gramos.

En la causa interviene la Fiscalía Antidrogas N° 2, a cargo de la Dra. María Eugenia Arechavala Viola, quien dispuso la aprehensión del implicado por supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. Tras ser examinado por Medicina Legal, el detenido fue trasladado a la Comisaría Quinta, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.