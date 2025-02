Intermitencia y baja tensión un problema grave y generalizado en Sáenz Peña

Visitas: 1

Especialmente en los barrios Obrero, 713 viviendas, Santa Mónica, Hipólito Yrigoyen entre otros barrios , muchos usuarios se queja de la baja tensión y la intermitencia en el suministro de electricidad.

Vecinos indignados comentaron que ya no se puede vivir » No podemos trabajar, descansar, venimos a nuestros hogares y vemos que por la intermitencia no podemos usar aire , u otros electrodomésticos, tenemos que estar pendiente qué no se queme nada y desenchufar todo, a muchos vecinos se les quemó los aires , heladeras u otros artefactos , y nadie se hace responsable pedimos a las autoridades competente que tomen medidas urgente esto ya no va para más » comento una vecina de dicho sector .

Este problema también afecta a personas con problemas de salud que necesitan tener su medicamento en área refrigerada o estar en un ambiente climatizado son muchas las personas que necesitan de un servicio eléctrico estable .

La verdad es preocupante que los vecinos de estas áreas estén sufriendo las consecuencias de esta situación y que se sientan abandonados. Es importante que las autoridades locales y las empresas de servicios públicos tomen medidas urgentes para abordar este problema y garantizar un suministro de electricidad confiable y seguro para todos los vecinos de Sáenz Peña.

En una oportunidad el director de Secheep José Bistoletti se habría comprometido a solucionar el problema de unos transformadores ubicados en el barrio obrero para garantizar el bienestar de la energía eléctrica pero hasta ahora no se vio resultado positivo.