Insssep presentó la nueva cartilla de médicos comprometidos en no cobrar plus

Esta mañana en conferencia de prensa, el directorio del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (Insssep) dio a conocer la nueva cartilla de médicos prestadores del Chaco que se comprometieron con “Cero Plus”. Esta medida rige desde el 1 de mayo y establece que los prestadores que no hayan firmado el acta individual de compromiso con los criterios de la obra social chaqueña, dejarán de ser prestadores.

El presidente de Insssep, Antonio Morante, explicó que “la medida sólo tiene como objetivo confirmar el acuerdo que previamente firmó cada entidad médica prestadora. Hay que descartar de plano que esta medida se vincule con rescindir un convenio con alguna entidad médica del Chaco”. Y añadió: “Como obra social pretendemos una contraparte que asuma compromisos y al no adherirse a esa acta individual, se estableció el 30 de abril pasado como fecha tope para hacerlo. Es por eso que el prestador que no firma el acta de compromiso individual desde el 1 de mayo será dado de baja porque entendemos que no tiene intenciones de seguir trabajando con Insssep”.

El funcionario aclaró que serán sancionados los médicos que estén en la nueva cartilla de prestadores y no cumplan con el compromiso, “por lo que necesitamos que los afiliados hagan las denuncias correspondientes de los médicos que cobran adicionales”. La obra social abrió el correo electrónico denuncias@insssep.gov.ar para poder hacerlo.

De esta manera, desde Insssep se advirtió a todos los afiliados que “quienes sigan atendiéndose con médicos que no están en la nueva cartilla no tendrán los beneficios de la obra social, como descuentos de medicamentos, cobertura de la consulta o de estudios o diagnósticos por imágenes”.

Morante explicó que se llegó a esta cartilla a partir de un proceso de diálogo y negociaciones que se realizó con los prestadores para eliminar el plus desde el 2020. “Desde la obra social venimos atacando cuestiones de base, por ejemplo con la discusión con los médicos prestadores cada vez que dicen que Insssep les paga poco o fuera de término”. Y continuó: “Desde junio de 2020 estamos trabajando en esta cuestión y establecimos algunas pautas con los prestadores: en primer lugar sanear el pasivo de $388.000.000 con los prestadores, deuda que se canceló en cuatro cuotas en noviembre de ese año. En segundo lugar, a partir de agosto de 2020 asumimos el compromiso de pagar el 100% de la factura a los 60 días, tal como establecen los convenios. En tercer lugar, incrementar el valor de la consulta médico, de $307 a $470, en ese momento”.

A partir de estos acuerdos, Morante explicó que “desde la obra social pedimos que no se cobren adicionales, no se difieran los turnos a los afiliados de Insssep, que se respete el vademecum y que se haga la prescripción médica por droga, no por marca; y también que se respeten los nomencladores de implantes y prótesis que tenemos en nuestro banco. Para cumplir este acuerdo pedimos a cada uno de los prestadores que firme un acta de compromiso individual, más allá del convenio profesional firmado con las entidades prestadoras. Muchos médicos lo hicieron, otros no”.

En relación a las mejoras que se acuerdan para el servicio, el presidente de Insssep comentó que “seguimos aumentando el valor de la consulta, nos ocupamos de pagar en tiempo y forma la facturación y desde el 2022, por instrucción del gobernador, se pagan las facturas a 30 días, lo que significan $1.500.000.000 mensuales para Insssep para pagar a los prestadores”.