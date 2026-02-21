Identidad. Qué significa ser therian y por qué los psicólogos descartan que sea un trastorno

El fenómeno therian, jóvenes que se identifican psicolicamente o espiritualmente con un animal no humano, genera dudas y preocupación en muchas familias. Sin embargo, especialistas en salud mental descartan que se trate de un trastorno.

Óliver Serrano, profesor de Psicología en la Universidad Europea de Canarias, afirmó que no se puede ablar de un diagnóstico o un trastorno. Según explicó, ser therian es una etiqueta que algunas personas utilizan para describir cómo se sienten y quiénes creen ser.

Qué es un therian

Es alguien que se identifica total o parcialmente con un animal no humano. Esta identificación puede expresarse a través de gestos, movimientos o accesorios simbólicos, como collares o prendas específicas.

El fenómeno se observa principalmente en la adolescencia, etapa en la que se construye la identidad personal.

“Podemos compararlo con lo que ocurría con las tribus urbanas, cuando muchos se vestían de ”punk», de “heavy” o de “rocker”. En la adolescencia todos vamos construyendo poco a poco nuestra identidad”, señaló Serrano.

Identidad y salud mental

El especialista restó importancia a la etiqueta en sí y puso el foco en el bienestar emocional. “Podés sentirte una serpiente y estar completamente tranquilo y satisfecho, o tener una identidad humana normativa y estar pasando por una depresión. No se trata tanto de la identidad en sí, sino de si pudiera tener consecuencias en el futuro”, indicó.

En ese sentido, recomendó a los padres prestar atención a señales de alerta como aislamiento, pérdida de interés en actividades habituales, bajo rendimiento escolar, irritabilidad, insomnio, cambios bruscos de humor o autolesiones.

“Estas señales pueden indicar que algo no va bien”, advirtió.

El rol de las redes sociales

Serrano destacó que el crecimiento del fenómeno está vinculado al funcionamiento de los algoritmos en redes sociales como TikTok, Instagram, YouTube o Facebook.

“En cuanto una persona consume determinado contenido, las plataformas comienzan a mostrarle cada vez más publicaciones similares”, explicó. Esto favorece la formación de comunidades virtuales y refuerza el sentimiento de pertenencia.

Para el psicólogo, ese sentido de grupo es clave en la adolescencia. “Sentirse parte de un grupo es absolutamente crucial. Cuando un joven ve que otros comparten sus intereses, se siente acogido y comprendido”, sostuvo.

El límite social y el rol de la familia

Serrano comparó la identidad therian con un juego social que debe desarrollarse dentro de normas. En ese punto, subrayó la importancia del acompañamiento familiar.

Recomendó que los padres escuchen sin juzgar, pero que también establezcan límites claros sobre conductas en el hogar y en espacios públicos.

“La preocupación principal no es la identidad en sí, sino los comportamientos que puedan derivarse”, concluyó.

