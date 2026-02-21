Viña del Mar 2026 abre con Gloria Estefan y una grilla internacional de lujo

El Festival de Viña del Mar iniciará este domingo 22 de febrero una nueva edición en el emblemático escenario de la Quinta Vergara, con una programación que combina artistas consagrados, nuevas figuras y las tradicionales competencias que otorgan la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro.

El certamen, que se desarrolla ininterrumpidamente desde 1960, se extenderá hasta el viernes 27 de febrero y volverá a tener como anfitriones a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda. El público, conocido históricamente como «El Monstruo», será nuevamente un factor central, capaz de consagrar o condicionar las presentaciones sobre el escenario.

La noche inaugural contará con las actuaciones de Gloria Estefan, el humor de Stefan Kramer y el show de Matteo Bocelli. A lo largo de la semana pasarán por Viña artistas como Pet Shop Boys, Bomba Estéreo, Juanes, Mon Laferte, Yandel —en formato sinfónico— y Paulo Londra, entre otros.

La grilla también incluirá propuestas de humor en cada jornada y dos competencias oficiales. En la Competencia Folclórica participarán representantes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y España, mientras que la Competencia Internacional reunirá artistas de Europa y América Latina, con presencia de Chile, México, España, Italia, Estonia y República Dominicana.

La transmisión en vivo del festival no estará disponible de manera gratuita. En esta edición, el evento podrá verse exclusivamente a través de Disney+ en todos los países hispanohablantes de América Latina, marcando un cambio respecto de ediciones anteriores que se emitían por plataformas abiertas.