Huyeron al ver a la Policía y abandonaron una vaquilla a media faena

Dos hombres que estaban faenando una vaquilla huyeron raudamente al notar la presencia policial, y abandonaron el animal en el lugar.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo, en el paraje Poncho Perdido, donde efectivos de la Comisaría de Capitán Solari realizaban patrullajes preventivos.

Al acercarse a la zona, los agentes encontraron una vaquilla a medio faenar, abandonada en el lugar. Tras la inspección del animal y la verificación de la marca, se constató que había sido sustraída de un campo y pertenecía a una vecina de la zona, según el registro de Marcas y Señales.

Los policías lograron identificar a uno de los sospechosos durante la huida. La propietaria del animal, una vaquilla Bradford de aproximadamente 300 kilos, fue invitada a realizar la denuncia correspondiente.

La investigación continúa para dar con los responsables del hecho, que escaparon en moto.