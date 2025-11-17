Huyeron al ver a la Policía y abandonaron una vaquilla a media faena

184771w850h478c.jpg

Dos hombres que estaban faenando una vaquilla huyeron raudamente al notar la presencia policial, y abandonaron el animal en el lugar.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo, en el paraje Poncho Perdido, donde efectivos de la Comisaría de Capitán Solari realizaban patrullajes preventivos.

Al acercarse a la zona, los agentes encontraron una vaquilla a medio faenar, abandonada en el lugar. Tras la inspección del animal y la verificación de la marca, se constató que había sido sustraída de un campo y pertenecía a una vecina de la zona, según el registro de Marcas y Señales.

Los policías lograron identificar a uno de los sospechosos durante la huida. La propietaria del animal, una vaquilla Bradford de aproximadamente 300 kilos, fue invitada a realizar la denuncia correspondiente.

La investigación continúa para dar con los responsables del hecho, que escaparon en moto.

Más Noticias

184770w850h480c.jpg

Una mujer cayó con más de 5 kilos de cocaína en la Terminal

184750w850h478c.jpg

Intervenciones policiales terminaron con tres detenidos por diferentes delitos

184738w850h478c.jpg

Atraparon al acusado de asesinar a un joven en Presidencia de la Plaza

Te pueden interesar

436327w790h445c.jpg

El clan Sena volvió a sus tres horas de familia un día después del veredicto

184771w850h478c.jpg

Huyeron al ver a la Policía y abandonaron una vaquilla a media faena

jueza-dolly-fernandez-2079695

La jueza Dolly Fernández: «Este veredicto refleja el hartazgo social en Chaco»

173150w850h476c.jpg

Milei descartó la eliminación del monotributo: «Son mentiras y operaciones»

184770w850h480c.jpg

Una mujer cayó con más de 5 kilos de cocaína en la Terminal