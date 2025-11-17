El clan Sena volvió a sus tres horas de familia un día después del veredicto

Un día después de ser hallados culpables por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, los tres integrantes del clan Sena volvieron a reencontrarse en un contexto diferente a las 38 audiencias previas y las quince del juicio por jurados.

El asesino César Sena y los partícipes primarios, sus padres Emerenciano y Marcela Acuña, mantuvieron por tres horas un encuentro familiar en el Complejo Penitenciario I de Resistencia.

Los miembros del clan que en nueve días hábiles serán notificados de la pena que tendrán que cumplir, que es la de prisión perpetua, dan así continuidad a la revinculación habilitada por la Justicia: el 1 de noviembre fue la última vez que compartieron unas horas juntos, y este sábado volvieron a hacerlo.

Sena padre y Acuña llevan 892 días presos, y el homicida de Cecilia, 891. Las perspectivas son desalentadoras para los tres debido a que pasarán el resto de sus días privados de la libertad, más allá del formal trámite que tendrá que ejecutar la jueza Dolly Fernández de formalizar en audiencia de cesura las fijaciones de penas para los Sena y los encubridores Gustavo Obregón y Fabiana González, quienes podrán recibir entre 3 y 6 años de cárcel.

Se sabe que el día sábado, durante la lectura del veredicto, Griselda Reinoso fue declarada no culpable, y su expareja Gustavo Melgarejo, que fue hallado culpable por encubrimiento simple, recibió el cese de prisión. Los dos caseros del campo donde estaba la chanchería y en el que fueron quemados los restos de Cecilia quedaron en libertad el mismo día.

Preparan los recursos

Mientras tanto, las defensas particulares de «Cascotito» y del líder del clan, a cargo de Gabriela Tomljenovic y de Ricardo Osuna, respectivamente, preparan los recursos que podrán imponer una vez conocida la sentencia ante casación.También la defensora oficial de Acuña, Celeste Ojeda, recurrirá ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para lograr revertir el veredicto de los doce ciudadanos.

Se especula que la defensa de Obregón y González, pese a que podrían pronto recuperar la libertad con ciertas pautas de conducta o una prisión domiciliaria al menos para González, también opondrán un recurso ante el máximo tribunal del Chaco. De todas maneras, las futuras presentaciones podrán tener movimiento a partir del próximo año tras la feria judicial.

Confiado, minutos antes de conocerse el veredicto, el fiscal Jorge Cáceres Olivera fue quien ordenó el 9 de junio de 2023 las detenciones del clan Sena.

La junta médica

Al comienzo del juicio por Jurados, el condenado Emerenciano Sena había pedido de la prisión domiciliaria por varias enfermedades, situación que obligará una junta médica para examinar al detenido.