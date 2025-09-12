Hoy la jueza resolverá si los videos y chats serán parte del juicio por jurados

Termina la semana y una nueva etapa de las audiencias preliminares, de cara al juicio por jurados que comenzará el 28 de octubre y se extenderá hasta el 20 de noviembre. Es por el femicidio de Cecilia Strzyzowski (28) registrado el 2 de junio de 2023 y por el que la Justicia tiene con prisión preventiva a siete acusados.

Desde las 8, se registrarán nuevas acciones en la sede de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia a cargo de la jueza Dolly Fernández, quien tendrá en este doble turno la responsabilidad de resolver si acepta las impugnaciones efectuadas por Gabriela Tomljenovic, abogada de César Sena; la defensora oficial Celeste Ojeda, quien representa a Marcela Acuña, y de Ricardo Osuna, quien defiende a Emerenciano Sena.

Los abogados objetaron tres videos presentados por el Equipo Fiscal Especial (EFE), que son del momento en que Cecilia ingresa a la casa de Sena, en Santa María de Oro 1460, y luego desapareció. Fue el 2 de junio de 2023, y ese mismo día, por la tarde, la cámara de seguridad del vecino de los Sena registró a César y Gustavo Obregón cargando bolsas en la camioneta, las cuales los fiscales están convencidos que eran los restos de la joven.

Otro de los registros fílmicos al que se oponen los defensores de los acusados es cuando Obregón sale de Carrefour con bolsas que le había pedido César. En ellas, se arrojaron las cenizas al río Tragadero, luego de la incineración de los restos de Cecilia en la chanchería ubicada en Campo Rossi. Además, peritos informáticos del poder judicial y un policía del Chaco fueron cuestionados.

Todas estas pruebas son las que no quieren que se ingrese en el juicio por jurados, por lo que hoy la jueza tendrá que resolver, y en caso de que Fernández no de lugar, las defensas podrán solicitar la intervención de las juezas Julieta Dansey y Cristina Pisarello, que integran el tribunal de revisión.

De todas maneras, se espera que teniendo en cuenta que se hará la audiencia a las 8 y a las 16, este punto será resuelto hoy, y el lunes 15 empezarían los defensores con la presentación de las pruebas, testigos y teoría del caso (aunque aquí no están obligados).