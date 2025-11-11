Hasta el 14 estarán abiertas las preinscripciones para Psicología y Medicina en la Uncaus

La Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), ubicada en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, habilitará hasta el día 14 noviembre de 2025 las preinscripciones para cursar las carreras presenciales de Licenciatura en Psicología y Medicina, en el ciclo lectivo 2026.

Se podrá acceder al formulario de preinscripción a través de la página web: https://uncaus.edu.ar/ sección «estudiantes»– «ingresantes»: https://uncaus.edu.ar/index.php/estudiantes/ingresantes.

El calendario académico 2026 completo está disponible en la página web de la Universidad, sección «académica».

La entrega de documentación de todas las carreras presenciales se realizará desde el 1 de diciembre hasta el día 12 de diciembre, o en un segundo período desde el 9 de febrero de 2026 hasta el 20 de marzo de 2026.

La apertura de los cursos introductorios, excepto Medicina y Ciencias Veterinarias, será el 10 de febrero de 2026, a las 9 horas, en el Estadio Arena Uncaus.

La carrera de medicina tendrá sus P.I.V.U.C.S de ingreso desde el 9 de febrero de 2026 al 20 de marzo y la carrera de Ciencias Veterinarias tendrá la primera clase de Introducción a las Ciencias Básicas, desde el 10 de febrero de 2025 hasta el 21 de marzo de 2025.

ENTREGA DE LEGAJOS

A través de la página web http://legajos.uncaus.edu.ar/ los interesados en cursar carreras presenciales deben enviar la siguiente documentación para completar el proceso de inscripción en los períodos detallados anteriormente: foto D.N.I. (frente y dorso) o pasaporte para extranjeros, foto carnet (fondo blanco), formulario de preinscripción (firmado por el interesado), título secundario o constancia de título en trámite con la leyenda «no adeuda materias» y constancia de grupo sanguíneo.

Los interesados podrán acceder a tutoriales sobre el proceso de preinscripción y entrega de legajos de manera detallada, ingresando a la siguiente página web: https://uncaus.edu.ar/index.php/estudiantes/ingresantes

SOLICITUD DE EQUIVALENCIAS

Para las dos modalidades de cursado el período de solicitud de equivalencias se realiza en los meses de febrero, marzo, agosto y septiembre. Mayor información se puede adquirir a través del siguiente enlace: https://academica.uncaus.edu.ar/areas/equivalencias-cert-diplomas/

CONSULTAS

Quienes deseen realizar consultas o tengan inconvenientes con la carga de documentación, pueden comunicarse con la Universidad a través de los siguientes medios de comunicación: carreras presenciales por correo electrónico infoalumnado@uncaus.edu.ar; carreras a distancia: correo electrónico: virtual@uncaus.edu.ar, número de teléfono: 1139893283 internos 179/180/200, o celulares para llamadas: 3644-646000 – 3644-586825.