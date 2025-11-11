El viernes 14, el Ipduv sorteará viviendas en Presidencia de la Plaza

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv) informa a las familias de Presidencia de la Plaza que ya se encuentra publicado el padrón definitivo de postulantes habilitados para participar del sorteo público de viviendas, que se realizará el viernes 14 de noviembre, a las 18 horas, en el Salón de Electrificación Rural, ubicado en la esquina de Bernardo Pérez y Sarmiento.

El sorteo se llevará adelante mediante un sistema de segmentación por categorías, lo que permitirá garantizar una distribución equitativa y atender las distintas realidades de las familias postulantes.

Para participar, dentro de los requisitos, los grupos familiares deberán contar con un ingreso mínimo superior a $950.000.

Las categorías establecidas son:

Familias sin hijos

Familias con hijos

Familias con integrantes con discapacidad

Viviendas en Presidencia de la Plaza.

Esta clasificación busca adaptar la adjudicación de viviendas a las necesidades específicas de cada grupo familiar.

Los padrones definitivos permanecerán disponibles para su consulta hasta el día del sorteo y se pueden revisar a través de la fanpage oficial del Ipduv, donde los postulantes podrán verificar su inclusión y realizar las consultas correspondientes.

El organismo invita a las familias de la localidad a participar de esta instancia transparente y abierta, que representa una oportunidad concreta para acceder a la vivienda propia.