Guillermo Agüero: “El Chaco necesita dejar atrás el populismo y apostar a un sector privado más fuerte”

El subsecretario de Coordinación de Gabinete Económico, Guillermo Agüero, dialogó con Radio Provincia sobre la situación financiera del Chaco, las medidas que viene llevando adelante el gobierno provincial para ordenar las cuentas públicas, el pago de una deuda histórica y las perspectivas de desarrollo. Además, se refirió a su candidatura legislativa y destacó los desafíos de la nueva política.

Orden en las cuentas y pago de salarios

Agüero subrayó que una de las prioridades del gobernador Leandro Zdero fue garantizar el pago de sueldos en tiempo y forma

“El cumplimiento estricto del pago de salarios de activos y pasivos dinamiza la economía provincial, en un contexto donde el sector estatal tiene un peso enorme. Cada mes se cumple con lo prometido, y eso da previsibilidad”.

El subsecretario también detalló el impacto de la deuda en dólares que la provincia arrastra desde 2016:

“Son 80 millones de dólares por año hasta 2028. Ya pagamos 160 millones con gran esfuerzo. Es una deuda que complica muchísimo la caja y que limita las posibilidades de inversión”.

Ajustes y medidas fiscales

Según Agüero, el gobierno chaqueño avanza en un fuerte ordenamiento de las cuentas públicas, eliminando gastos improductivos y cerrando circuitos de corrupción:

“Desde el primer día se intervino la caja por donde se financiaban estructuras de los llamados gerentes de la pobreza. Fondos que debían ser para la gente se usaron para enriquecerse”.

En paralelo, destacó medidas de alivio fiscal:

Reducción gradual de Ingresos Brutos del 3,5% al 2,9% en 2026.

Exención por un año del impuesto a nuevos emprendimientos.

Rebaja de alícuotas para la producción primaria y alquileres.

“Convertimos al Chaco en la tercera provincia con menor carga de Ingresos Brutos. Es un hito que apunta a cambiar la matriz productiva y atraer inversiones”, afirmó.

Inversiones privadas y el segundo acueducto

Pese a la crisis, Agüero remarcó que el sector privado “sigue apostando al Chaco” y celebró la inauguración de nuevas empresas en Tirol y Las Breñas, así como emprendimientos de reciclado.

Sobre obras de infraestructura, destacó especialmente el segundo acueducto:

“Es la obra más importante que Nación va a financiar en el país. Beneficiará a más de 600.000 chaqueños en 40 localidades. Es un hito histórico”.

Crítica al populismo y apuesta a la nueva política

De cara a su candidatura a diputado nacional, Agüero planteó un fuerte mensaje político:

“Durante 16 años el Chaco sufrió un modelo populista que destruyó el tejido social, educativo y económico. Nos toca dejar atrás ese pasado y construir una provincia distinta”.

El subsecretario puso el foco en la educación, denunciando la falta de preparación de jóvenes para empleos calificados:

“Nos han estafado a todos. Les regalaron bicicletas y notebooks, pero no les enseñaron a comprender un texto o a resolver una ecuación”.

Asimismo, valoró la boleta única como sistema electoral y expresó preocupación por la baja participación ciudadana en las urnas.

Unidad y compromiso

Finalmente, llamó a la sociedad chaqueña a trabajar de manera conjunta:

“Necesitamos retener nuestro talento, que nuestros hijos se queden en la provincia. No se sale adelante si no trabajamos todos juntos: sector público, privado, docentes, policías, familias. Todo este esfuerzo es para las generaciones que vienen”.