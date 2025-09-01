Grave accidente de la senadora formoseña Tessi González

De acuerdo a las primeras informaciones, la camioneta en la que viajaba la legisladora junto a parte de su equipo volcó cuando se dirigían hacia la localidad de El Colorado.

Si bien el siniestro generó preocupación por la magnitud del hecho, fuentes preliminares indicaron que no se habrían registrado víctimas fatales.

Las causas del vuelco aún no fueron esclarecidas y se aguardan informes oficiales por parte de las autoridades competentes.

La noticia se encuentra en desarrollo y se espera mayor información en las próximas horas.