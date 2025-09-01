Grave accidente de la senadora formoseña Tessi González

425902w790h445c.jpg

De acuerdo a las primeras informaciones, la camioneta en la que viajaba la legisladora junto a parte de su equipo volcó cuando se dirigían hacia la localidad de El Colorado.

Si bien el siniestro generó preocupación por la magnitud del hecho, fuentes preliminares indicaron que no se habrían registrado víctimas fatales.

Las causas del vuelco aún no fueron esclarecidas y se aguardan informes oficiales por parte de las autoridades competentes.

La noticia se encuentra en desarrollo y se espera mayor información en las próximas horas.

Más Noticias

images

Ayelén Paleo rompió el silencio y se mostró devastada tras la detención de su mamá: “Estoy en mi peor momento”

180301w850h478c.jpg

Arrancó Electro Fans: descuentos de hasta 70% y hasta 12 cuotas sin interés

multimedia.normal.bd8307625e7b6b0a.YW5zZXMtanViaWxhZG9zLTJqcGdfbm9ybWFsLndlYnA=

Anses confirmó un aumento del 1,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir de septiembre

Te pueden interesar

masa-ravioles-caseros-2

Cómo hacer Ravioles caseros frescos: la receta de la masa con 6 ingredientes y fácil de elaborar

425902w790h445c.jpg

Grave accidente de la senadora formoseña Tessi González

425889w790h593c.jpg

La tormenta de Santa Rosa llegó y amenaza con quedarse

425929w790h455c.jpg

Una motociclista murió tras ser embestida por un automóvil

Guido-Miranda-1

La espectacular agenda del Guido en septiembre