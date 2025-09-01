La tormenta de Santa Rosa llegó y amenaza con quedarse

Al igual que en otras provincias, la denominada tormenta de Santa Rosa, llegó con lluvias y tormentas de variada intensidad en el Chaco.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que al menos los tres próximos días las lluvias y tormentas seguirán.

En tanto, el organismo nacional emitió un alerta amarilla por tormentas para Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando.

Asimismo, para éste lunes se esperan tormentas fuertes por la mañana (40 a 70 por ciento de probabilidad), chaparrones por la tarde (10 y 40 por ciento de probabilidad) y hacia la noche cielo mayormente nublado.