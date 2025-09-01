Cómo hacer Ravioles caseros frescos: la receta de la masa con 6 ingredientes y fácil de elaborar
Las pastas rellenas, como los ravioles, son una de las recetas favoritas de los argentinos. Las abuelas han sabido adoptar las tradiciones de la gastronomía italiana a la perfección, mientras los más jóvenes corremos a comprar un paquete en el supermercado. ¿Por qué? Si la verdad, no son ricas las pastas industrializadas.
Sin ánimos de meterme en esa discusión, te voy a compartir una receta exquisita para que prepares la masa de ravioles caseros frescos en casa. Pero no solo eso, porque también vas a aprender a hacer un relleno irresistible de chorizo y espinaca y la tan amada salsa fileto. ¿Estás listo?
Recetas: masa para ravioles caseros frescos
Los ravioles son pastas rellenas tradicionales de italia que se suelen preparar los domingos familiares. Te dejo la receta clásica compartida por la cocinera Paulina Cocina. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 500 gr. de harina
- 4 yemas de huevo
- 1 cdita. de sal
- 1/4 de taza de agua tibia
- 1 cda. de aceite de oliva
- Pimentón, a gusto
- Tres pestañas de Chori
Cómo elaborar la masa de ravioles caseros: la receta paso a paso
- Primero, en un bowl grande, coloca la harina y la sal en forma de corona. En el centro, pon las yemas, agua y aceite. Si quieres, puedes saborizar con pimentón para rellenarlos con chorizo y espinaca (te dejo el relleno al final).
- Mezcla bien hasta formar una masa pegajosa y amasa por 10 minutos. Debe quedar elástica y no debe pegarse. Deja reposar tapada con un repasador por 30 minutos.
- Pasado ese tiempo, retira la masa del bowl y amasa por 5 minutos más. Divide en dos partes iguales y estira con un palo de amasar hasta que quede d eunos 2 milímetros de espesor. Deja reposar la masa nuevamente, mientras repites la operación con la otra mitad.
- Ahora sí puedes agregar el relleno. Para eso, coloca cucharaditas bastante separadas entre sí, moja los bordes con agua y tapa con la otra masa reservada. Presiona con los dedos para que se pegue bien y trata de que no quede aire en el interior.
- Corta los ravioles con el cortapastas o un cuchillo y separa cada raviol, presionando los bordes con un tenedor.
- Para terminar, cocina las pastas rellenas en una olla con agua hirviendo, durante 5 minutos. Cuando los bordes estén blanditos, estarán listos.
Relleno para ravioles caseros: chorizo y espinaca
Paulina Cocina es innovadora y nosotros también queremos serlo. Te dejo un relleno exquisito para tus ravioles caseros, que combina chorizo y espinaca (o acelga).
Ingredientes:
- 1 chorizo fresco
- 1 diente de ajo grande
- 1 atado de espinaca (o 1/2 de acelga)
- 1 cda. de queso rallado
- Sal, pimenta, orégano, pimentón
Procedimiento:
- Primero, picar la espinaca o acelga muy fina.
- Retira la piel del chorizo y colócalo en una sartén caliente sin aceite. Deshace con una cuchara mientras se cocina.
- Agrega el diente de ajo picado y sigue revolviendo. Suma la espinaca o acelga y revuelve hasta que se ablande y cambie de color.
- Condimenta el relleno de los ravioles con sal, pimienta, orégano y pimentón. Suma el queso rallado y revuelve hasta unir.
Salsa fileto para pastas: la mejor compañía de los ravioles
Ingredientes:
- 2 tomates grandes
- 2 dientes de ajo
- 1 cdita. de pimentón
- Aceite de oliva, sal y pimienta
Procedimiento:
- En una sartén con aceite de oliva, dora el ajo fileteado y agrega el tomate cortado en cubos pequeños. Salpimienta y agrega el pimentón.
- Si quieres, agrega un chorrito de aceto balsámico y revuelve hasta que el tomate cambie de color y se ponga más oscuro. Reserva para usar en tus ravioles caseros.