Zdero defendió el modelo productivo y celebró la histórica exportación de carne ovina: “El Chaco tiene potencial para crecer y generar trabajo”

El gobernador de Leandro Zdero realizó un amplio análisis sobre la actualidad económica y productiva de la provincia, destacando como un hecho histórico la primera exportación de carne ovina chaqueña hacia Omán y asegurando que el objetivo de su gestión es consolidar un modelo basado en producción, empleo y apertura de nuevos mercados.

Durante una extensa entrevista radial, el mandatario sostuvo que la provincia atraviesa “un proceso de transformación” que busca recuperar el potencial productivo del interior chaqueño, promover inversiones y fortalecer el trabajo de pequeños y medianos productores.

“El Chaco tiene enormes posibilidades de crecimiento. Durante años se habló mucho, pero había productores que no podían avanzar, que estaban completamente relegados. Nosotros queremos cambiar esa realidad”, afirmó.

Una exportación histórica para el Chaco

Zdero puso especial énfasis en la exportación de cerca de 15 mil kilos de carne ovina con destino al mercado de Omán, una operación inédita para la provincia que consideró “un símbolo de lo que puede lograr el Chaco cuando se trabaja en conjunto”.

El gobernador explicó que el proceso demandó más de dos años de trabajo coordinado entre productores, frigoríficos, organismos sanitarios y el Ministerio de la Producción.

“Muchos decían que era imposible. Hoy demostramos que se puede producir, industrializar y exportar desde el Chaco al mundo”, expresó.

Según detalló, participaron productores de distintas localidades como Machagai, Presidencia de la Plaza, Pampa del Infierno y zonas del Impenetrable chaqueño, además de aportes de provincias vecinas.

Para Zdero, este avance no solo representa un logro económico, sino también un cambio de paradigma para muchas familias rurales.

“Hay productores pequeños que durante años apenas sobrevivían. Queremos que puedan vivir dignamente de su trabajo, crecer, comercializar y tener oportunidades reales”, remarcó.

El desafío de transformar el interior

El mandatario sostuvo que una de las prioridades de su gestión es fortalecer las economías regionales y generar condiciones para que los jóvenes no deban abandonar sus localidades en busca de oportunidades.

“Tenemos que recuperar la cultura del trabajo y del esfuerzo. Hay muchísima gente con ganas de producir, pero necesita herramientas, infraestructura y acompañamiento”, indicó.

En ese contexto, señaló que la provincia avanza en programas vinculados a la producción caprina, ovina y bovina, buscando diversificar la matriz productiva chaqueña.

“Queremos desarrollar cadenas completas: producción, agregado de valor, comercialización y exportación”, explicó.

Además, destacó que se está trabajando para abrir nuevos mercados internacionales para carne caprina y otros productos regionales.

Los puertos como eje estratégico

Otro de los puntos centrales abordados por Zdero fue la necesidad de recuperar el sistema portuario provincial como herramienta clave para el crecimiento económico.

El gobernador aseguró que el Chaco no puede depender exclusivamente de puertos de otras provincias y defendió las inversiones destinadas al riacho Barranqueras y a la infraestructura logística.

“El puerto tiene que volver a ser un motor productivo. Necesitamos que nuestra producción salga al mundo desde el Chaco”, afirmó.

En ese sentido, consideró fundamental avanzar con el dragado y mejorar las condiciones operativas para facilitar exportaciones y reducir costos para los productores.

“Cada peso que el productor ahorra en logística es competitividad para la provincia”, señaló.

También cuestionó a sectores políticos que, según dijo, “durante años abandonaron la infraestructura estratégica” y ahora critican los proyectos de recuperación.

Viviendas y transparencia

Durante la entrevista, Zdero también se refirió al conflicto surgido en torno a la adjudicación de viviendas en General José de San Martín.

El mandatario aseguró que su gobierno mantendrá los sorteos públicos y transparentes para evitar favoritismos y discrecionalidad política.

“Las viviendas no pueden ser utilizadas como herramientas partidarias. Tienen que llegar a quienes realmente las necesitan”, sostuvo.

Además, afirmó que existen sectores que intentan generar confrontación política a partir de estas situaciones.

“Hay quienes quieren instalar caos porque perdieron privilegios”, disparó.

Bienal y movimiento económico

Otro de los temas abordados fue la próxima edición de la Bienal Internacional de Escultura 2026, evento que el gobernador definió como “una vidriera internacional” para la provincia.

Según indicó, la Bienal no solo representa un acontecimiento cultural, sino también una oportunidad para potenciar el turismo, el comercio y el trabajo de emprendedores locales.

“Cada evento grande genera movimiento económico para hoteles, gastronomía, artesanos y pequeños emprendedores”, explicó.

En ese marco, destacó programas provinciales destinados a capacitaciones, créditos y herramientas digitales para fortalecer el sector emprendedor.

“El desafío es generar trabajo genuino”

En el tramo final de la entrevista, Zdero insistió en que el principal desafío de la provincia es recuperar el empleo privado y generar condiciones para el crecimiento económico sostenible.

“El Estado tiene que acompañar, ordenar y generar oportunidades, pero el verdadero desarrollo llega cuando hay producción y trabajo genuino”, afirmó.

También aseguró que su gestión busca dejar atrás modelos basados únicamente en la asistencia social y avanzar hacia una provincia con mayor autonomía económica.

“Queremos un Chaco que produzca, exporte y genere oportunidades para todos”, concluyó el gobernador.