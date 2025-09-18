River perdió 2 a 1 con Palmeiras y la llave de la Copa Libertadores se definirá en Brasil

428223w790h390c.jpg

River fue una montaña rusa de emociones en una noche negativa en el Monumental, pese a la reacción final que le abrió la puerta a la ilusión de un batacazo en Brasil. Perdió por 2-1 frente a Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 y desnudó su peor versión en un primer tiempo en el que la visita lo sometió sin atenuantes y le convirtió dos goles -podrían haber sido más- con Gustavo Gómez y Vitor Roque. En el complemento, entre la intención de los de Abel Ferreira de conservar la ventaja y el ingreso de Juanfer Quintero, el Millonario mejoró el semblante y dominó sin chances claras, hasta que empujado por su gente llegó al descuento con Lucas Martínez Quarta recién a los 43 minutos y pareció encenderse cuando el tiempo se acababa. El próximo miércoles en San Pablo, la hora de la verdad.

Más Noticias

Portada-2023-11-01T115349.842

Chaco, bajo alerta amarillo por tormentas fuertes

182386w850h477c.jpg

Diputados rechazó los vetos de Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica

WhatsApp Image 2025-09-17 at 21.31.26

Chaco Realizó Evaluación En Matemática A Unos 50 Mil Estudiantes De Primaria Y Secundaria

Te pueden interesar

549207790_17927838951103998_5238785604497015500_n

General Vedia gestionó obras y reforzó la agenda de seguridad en reunión con el subsecretario Marcelo Barrios

428223w790h390c.jpg

River perdió 2 a 1 con Palmeiras y la llave de la Copa Libertadores se definirá en Brasil

Ignacio Giacomello

Concierto de música clásica en el CCN

549236988_18319549189243095_12253428934154475_n

Fontana refuerza el alumbrado público para mejorar la seguridad y la calidad de vida

547988768_1245245534296490_2259504764097246588_n

Barranqueras: empleados municipales denuncian atraso en el pago de sueldos y refrigerio