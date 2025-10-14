Gancedo: El Gobernador Zdero Inauguró La Nueva Terminal De Ómnibus

El gobernador Leandro Zdero inauguró la nueva Terminal de Ómnibus de Gancedo, una obra largamente esperada por la comunidad. Acompañado por el ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez, y la intendente local, Adriana Stacchiotti, entregó además equipamiento a través de la Fundación “Soy Chaco” para fortalecer el funcionamiento del espacio.

Durante el acto inaugural, el mandatario chaqueño afirmó: “Culminar una escuela o un hospital es un hecho especial, y una terminal como la que estamos inaugurando hoy también, porque cuando se piensa en el crecimiento y en el desarrollo de las comunidades, de una provincia que tenga un norte hacia donde ir, necesitamos obras de calidad que acompañen ese desarrollo”.

Previo al acto, el gobernador junto a funcionarios provinciales y la jefa comunal recorrieron las obras de pavimento en el Barrio Sarmiento, ejecutadas por Vialidad Provincial, destacando el impacto positivo en la conectividad y la calidad de vida de los vecinos.

“Esto significa el realce del perfil urbano de ese barrio, mayor conectividad, mayor calidad de vida”, expresó Zdero, remarcando el esfuerzo compartido entre el Gobierno provincial y los municipios.

Asimismo, destacó la Terminal como “una obra muy linda que jerarquiza a la ciudad y a la región”, y llamó a la comunidad a valorar y promover su patrimonio local: “Tenemos que comenzar a valorar lo que tenemos. El segundo meteorito más grande del mundo está acá en Gancedo, y ustedes tienen que sentirse orgullosos y defender lo que tenemos para atraer visitantes y generar ingresos a partir de esa industria sin chimenea”. Por su parte, el ministro Hugo Domínguez celebró la finalización del proyecto y la articulación con el municipio: “Trabajamos muy bien, de la manera que hay que trabajar, codo a codo, Municipio y Gobierno Provincial, poniendo cada uno su esfuerzo para culminar una obra formidable”.

Finalmente, la intendente Adriana Stacchiotti destacó la importancia de la Terminal y del trabajo conjunto con el Gobierno provincial: “Vamos modernizando de a poquito esta ciudad. Mi propósito fue crear una ciudad moderna y para eso trabajamos día a día. Es un día histórico y una obra emblemática para Gancedo, que durante años gestionamos y hoy, gracias a la decisión del gobernador Zdero, es una realidad”.