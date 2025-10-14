Fontana impulsa el consumo saludable con la venta de pescados y mariscos a precios accesibles

564587115_18323410777243095_1275494198258384745_n

La Municipalidad de Fontana continúa promoviendo el acceso a alimentos saludables y a precios accesibles para las familias de la comunidad. En esta oportunidad, la empresa Gemma Pescado, proveniente de Mar del Plata y dedicada a la comercialización de pescados y mariscos, se sumó a la propuesta de los Mercados Populares instalados en las calles Brasil y Harteneck.

La iniciativa busca fomentar una alimentación saludable y económica, acercando productos de calidad a los vecinos y vecinas de la ciudad. “Nuestro compromiso es garantizar que las familias de Fontana puedan incorporar alimentos nutritivos en su mesa, apoyando a la vez el desarrollo del comercio nacional y provincial”, destacaron desde el municipio.

Los Mercados Populares de Fontana se consolidan así como un espacio que impulsa el consumo responsable, la economía local y la diversificación alimentaria, fortaleciendo la conexión entre productores, comerciantes y consumidores.

 

