Franco Colapinto obtuvo el 17° puesto en el Gran Premio de Estados Unidos donde se impuso Max Verstappen
El Gran Premio de EstEl piloto argentino Franco Colapinto disputó este domingo el Gran Premio de Estados Unidos con su Alpine. Tras largar desde el 15° puesto finalizó 17° superando en las últimas vueltas a su compañero de equipo Pierre Gassly. Max Verstappen largó desde la pole y le metió presión a los McLaren con un rutilante triunfo de punta a punta.
ados Unidos, que se corrió en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas fue un punto de inflexión en la temporada 2025. Allí el ganador Max Verstappen le metió presión en el Campeonato de Conductores a los McLaren, que lideran con Oscar Piatri y Lando Norris, tras 19 competencias disputadas de las 24 programadas. El neerlandés de Red Bull Racing está tercero y acortó diferencias.
El vuelta a vuelta de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos
Franco Colapinto inició la 19ª carrera de la temporadade la Fórmula 1 con neumáticos de compuestos medios, no tuvo una buena largada, y pronto quedó 17° al ser superado por Ocon y Bortoletto. Posteriormente ganó dos puestos por el accidente entre Sainz y Antonelli y la entrada a boxes de Bortoletto (vuelta 15).
En la vuelta 24, el italiano Antonelli volvió a recuperarse y pasó al argentino, que quedó 15°.
Con los neumáticos originales, Franco no aguantó la presión de Albon, con neumáticos nuevos, y el pilarense cayó al 16° lugar.
En la vuelta 34 Colapinto entró por primera vez a boxes y puso gomas blandas, y reingresó a la carrera en el 19° puesto. La entrada posterior de Gabriel Bortoleto (Sauber) lo dejó 18° al de Alpine.
Lo mejor de Franco Colapinto llegó en la vuelta 55, cuando Pierre Gassly no pudo aguantar la presión del argentino, y el de Pilar,pese al pedido del equipo desde boxes, lo pasó en una curva, para quedar 17° e imponerse en el duelo interno del equipo Alpine.
La próxima competencia de la máxima categoría del automovilismo deportivo será el Gran Premio de México, entre el 24 y 26 de octubre.
La grilla de llegada del Gran Premio de Estados Unidos
Pos Piloto Equipo Tpo./dif. Ptos.
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1h 34’ 00’’ 161/1000 25
2 Lando Norris McLaren +7’’ 959/1000 18
3 Charles Leclerc Ferrari +15’’ 373/1000 15
4 Lewis Hamilton Ferrari +28’’ 536/1000 12
5 Oscar Piastri McLaren +29’’ 678/1000 10
6 George Russell Mercedes +33’’ 456/1000 8
7 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +52’’ 71471000 6
8 Nico Hulkenberg Kick Sauber +57» 249/1000 4
9 Oliver Bearman Haas F1 Team +64» 722/1000 2
10 Fernando Alonso Aston Martin +70» 001/1000s 1
11 Liam Lawson Racing Bulls +73» 209/1000 0
12 Lance Stroll Aston Martin +74» 778/1000 0
13 Kimi Antonelli Mercedes +75» 746/1000 0
14 Alexander Albon Williams +80» 000/1000 0
15 Esteban Ocon Haas F1 Team +83» 043/1000 0
16 Isack Hadjar Racing Bulls +92» 807/1000 0
17 Franco Colapinto Alpine +1 vta. 0
18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1 vta. 0
19 Pierre Gasly Alpine +1 vta. 0
NC Carlos Sainz Williams 0