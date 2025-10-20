La nueva función que llega a los Smart TV para convertir televisores en elementos de decoración del hogar

Esta función es exclusiva para los Smart TV LG.

Gallery+ está diseñada para convertir el televisor en un sofisticado marco digital, con el objetivo de eliminar la presencia de la molesta «pantalla negra» cuando el artefacto está apagado. Este servicio permite a la pantalla mostrar una vasta colección de más de 4.000 imágenes de alta calidad. El contenido disponible es variado e incluye una selección de obras de arte reconocidas, impresionantes paisajes naturales, escenas memorables de películas, fotografías temáticas y hasta creaciones artísticas inspiradas en videojuegos.

La experiencia es altamente personalizable. Los usuarios tienen la opción de elegir entre visualizar las imágenes de forma estática o configurarlas como presentaciones de diapositivas dinámicas, con la posibilidad de añadir música de fondo para crear un ambiente particular. La función también cuenta con tecnología para adaptar automáticamente el brillo de la imagen a la luz ambiental de la habitación, logrando que el contenido se integre de manera más natural en el entorno.

Smart TV: la nueva función que llega a los televisores LG.

Además, como si fuera poco, esta característica exclusiva para televisores LG puede funcionar en modo de visualización constante (Always-On) o activarse como un salvapantallas. También vale la pena destacar que esta herramienta se puede integrar con Google Fotos para utilizar imágenes que tenemos almacenadas en la nube de nuestro teléfono.

Para activar esta función en tu Smart TV LG tendrás dos opciones: una versión gratuita con una selección de imágenes limitada, y una opción de pago o suscripción, que brinda acceso completo a la colección entera, la cual se amplía con nuevas obras y contenidos cada mes.