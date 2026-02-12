Franco Ciucci confirmó detalles de la primera noche de los carnavales pinedenses

El intendente de General Pinedo, Franco Ciucci, brindó precisiones sobre la organización de lo que será la primera noche de los carnavales locales, uno de los eventos más convocantes del calendario cultural de la ciudad.

El jefe comunal destacó el entusiasmo que ya se percibe en la comunidad tras la presentación de temas realizada el sábado 7 en el predio de la FITREATRU. “Notamos claramente el clima y las ganas que tiene la ciudadanía de volver a vivir los carnavales. También hubo presencia de vecinos de localidades cercanas, ya que participan bailarines de distintos puntos de la región”, señaló.

Entradas y accesos

Ciucci confirmó que el valor de la entrada general será de 10.000 pesos y que abonarán el ingreso todas las personas a partir de los 12 años. La venta estará a cargo exclusivamente de las comparsas, que además realizarán preventa para agilizar el acceso al corsódromo.

Las boleterías estarán ubicadas sobre calle 8, donde funcionarán cuatro o cinco puestos de venta. El ingreso será vallado y estará habilitado a partir de las 20 horas.

En cuanto a la organización del predio, el intendente explicó que en la intersección de calles 6 y 5 se instalará un palco para autoridades provinciales y locales. No habrá venta de mesas en ese sector, aunque sí se dispondrán sillas en las veredas y gradas, además de cantinas a cargo de las comparsas Carioca, Fantasía y Allora.

Seguridad y servicios

El operativo de seguridad contará con la participación de la Policía local, seguridad privada y efectivos de policía montada. También se dispondrá de ambulancia, en articulación con el hospital local y, de ser necesario, se sumará un servicio privado.

Respecto al estacionamiento, el Municipio delimitará sectores donde no estará permitido estacionar, especialmente sobre calle 8 y zonas cercanas a las vías, con el objetivo de garantizar la circulación de ambulancias y vehículos de emergencia.

Los sanitarios estarán centralizados y se habilitarán junto con el resto de la infraestructura al inicio de cada jornada.

Competencia y transmisión en vivo

En esta edición participarán tres jurados diferentes por noche, provenientes de otras localidades, contratados por decisión de las comparsas. Los resultados se conocerán en la última jornada.

El evento contará con transmisión en vivo a través de Red Televisión y medios locales, además de la página oficial del municipio. También habrá sorteos para el público, entre ellos seis televisores Smart de 32 pulgadas.

Ciucci confirmó además que este año regresa el carro de sonido, acompañado por una banda local, y destacó el impacto económico que generan los carnavales en la ciudad. “Es una inversión que vuelve en trabajo para los comercios, cantinas y emprendedores”, afirmó.

Calendario ajustado

El intendente explicó que el cronograma debió concentrarse en febrero debido al inicio del ciclo lectivo el 4 de marzo y a la apertura de sesiones del Concejo Municipal el 1 de marzo. Además, este año los feriados de carnaval también se desarrollan en febrero.

“Sabemos que la primera noche siempre tiene detalles para ajustar, pero estamos trabajando para que sea un espectáculo especial y que toda la comunidad pueda disfrutarlo”, concluyó.