For Ever y otro triunfo importante para seguir escalando posiciones

For Ever cosechó un triunfo muy importante en sus aspiraciones por clasificar al Reducido al vencer en la noche del sábado por 1 a 0 como local a Talleres de Remedios de Escalada, en juego de la 16ª fecha de la zona B de la Primera Nacional de fútbol.

El gol lo hizo el polifuncional Maximiliano Romero (35ST), que ayer jugó como volante.

Con la victoria, los dirigidos por Ricardo Pancaldo ya escalaron al quinto lugar de la tabla y quedaron a tres puntos del líder Gimnasia de Jujuy (hoy recibe a San Telmo).

En la próxima jornada, el elenco chaqueño visitará a Deportivo Morón el sábado a las 15.30. Será el último partido de la primera rueda y luego habrá una semana de receso.

EL PARTIDO

Primera parte como se preveía, con For Ever presionando alto y Talleres jugando de contra. En ese contexto, le costó tener situaciones al local. En la primera llegada clara vino el gol: fue a los 35’ cuando «Maxi» Romero combinó con el «Mono» Romero y entrando por derecha la cruzó abajo: golazo y 1-0 muy celebrado. Fue el primer gol de «Maxi» con la casaca de For Ever.

Talleres tuvo algunas aproximaciones con Batallini (no llegó tras centro de Patricio Romero), Brian Fernández (le entró mordida) y Zannier (tapó Canuto). Y el «negro» respondió con Enríquez (la tiró arriba) y Marinucci (tapó Tello).

En el complemento, For Ever siguió buscando en el arranque y tuvo una chance clara con «Mono» Romero, que no le pudo dar bien de derecha (debajo del arco) tras buena acción de Enríquez. De a poco el equipo de Pancaldo fue dando pasos atrás ante un Talleres que tuvo la pelota pero que llegó poco. Las chances más claras fueron una chilena que Batallini no alcanzó a conectar bien; y en el final un cabezazo de Pinheiro que se fue arriba. En la última casi lo liquida el local con Perinciolo, pero tapó el arquero.

Justo triunfo de For Ever, que sufrió de más en el final ante el colista, pero que sumó de a tres y está haciendo un muy buen torneo.

Síntesis

FOR EVER 1

Gastón Canuto.

Mauricio Rosales

Gino Barbieri

Mathias Silvera

Alan Luque.

Leonardo Marinucci

Santiago Úbeda

Maximiliano Romero

Joaquín Mateo.

Imanol Enríquez

Matías Romero.

DT: Ricardo Pancaldo.

TALLERES (RE) 0

Damián Tello.

Facundo Infante

Luciano Sánchez

David Achucarro.

Rodrigo Díaz.

Luciano Zannier

Sebastián Gallardo

Franco Vedoya

Patricio Romero.

Brian Fernández

Martín Batallini.

DT: Martín Rolón.

Gol: 35PT Maximiliano Romero (FE)

Cambios: 14ST Cristián Muñoz por P. Romero (T); 21ST Santiago Valenzuela por Enríquez (FE) y Franco Perinciolo por Mateo; 25ST Gabriel Pinheiro por Zannier y Camilo Viganoni por Fernández (T); 33ST Brandon Obregón por Marinucci (FE); 35ST Franco Pulicastro por Vedoya (T) y Mariano Del Col por Infante (T); 41ST David Valdez por Maximiliano Romero (FE) y Jesús Amarilla por Matías Romero (FE).

Árbitro: Adrián Franklin. Asistentes: Pascual Fernández y Laureano Leiva. Cuarto: Federico Guaymas. Estadio: Juan Alberto García, de For Ever.