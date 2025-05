«Basta de odio y descalificación»: la Iglesia reclamó unidad en el Tedeum

En una ceremonia cargada de simbolismo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, presidió este sábado el tradicional Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, con la presencia del presidente Javier Milei. Su mensaje, lejos de lo protocolar, fue un fuerte llamado a la reflexión colectiva y a recuperar valores esenciales como la fraternidad, la solidaridad y el respeto mutuo .

«Argentina, ponete de pie» , repitió el prelado, en un pedido enfático por salir del letargo social y político. Lejos de eufemismos, García Cuerva describió un país que «sangra en la inequidad» y que «se arrastra en el barro del odio y la descalificación» .

El arzobispo no eludió temas sensibles: habló de la frustración social ante las promesas incumplidas, del impacto del narcotráfico en los jóvenes, de los jubilados que deben elegir entre remedios y comida, y de la violencia verbal que se naturalizó en redes sociales y en la vida pública.

«Nos hemos acostumbrado a comer el pan duro de la desinformación y el pan viejo de la violencia» , graficó, con un lenguaje directo que contrastó con el clima solemne de la ceremonia. Su homilía fue también una crítica a la indiferencia y al individualismo que, dijo, «nos adormecieron como sociedad».

Acompañado por autoridades nacionales, ministros y miembros del gabinete, el mensaje del arzobispo trascendió lo religioso para posicionarse como un llamado urgente al diálogo político, en un país atravesado por la polarización. «El que tengo al lado es un hermano, no un enemigo ni un ser despreciable a vencer», enfatizó, en una clara apelación a los dirigentes, pero también a la ciudadanía en general.

A pocos metros del Cabildo, símbolo de la independencia, García Cuerva propuso una consigna contracultural: «No es tiempo de salvarse solo, sino de reconstruir juntos la esperanza». Y advirtió que la construcción del país no admite espectadores: «La situación actual no permite meros observadores de las luchas ajenas».

En una jornada patria marcada por la crisis económica y el debate sobre el rumbo político, la Iglesia pareció querer ofrecer no una solución, sino un horizonte: reconciliación, responsabilidad y unidad como condición para que la Argentina vuelva a levantarse.

Javier Milei le negó el saludo a Jorge Macri en el Tedeum

El presidente Javier Milei le negó el saludo al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, en su entrada a la Catedral Metropolitana para participar del Tedeum del 25 de Mayo. Luego de vivir el incómodo momento con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tampoco saludó a la vicepresidenta Victoria Villarruel.