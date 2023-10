For Ever : Ventas de entradas

Impactos: 6

Con la permanencia en la Primera Nacional en el bolsillo, For Ever se prepara para vivir una verdadera fiesta este fin de semana, en el Gigante de la Avenida, por lo que la venta de entradas, tanto para socios como para no socios, comenzará este miércoles.

El partido que tendrá como protagonista al Negro de Villa San Juan y al Deportivo Madryn, está programado para este sábado, a partir de las 18, en el Juan Alberto García, en lo que será la despedida del conjunto de Ricardo Pancaldo de su casa, hasta el próximo campeonato.

El equipo arbitral designado para impartir justicia está compuesto por el árbitro Nelson Sosa, quien tendrá como asistente 1 a Guido Córdoba, y como asistente 2 a Hernán Salado Paz. El cuarto árbitro será Federico Guaymas. A For Ever le quedará en agenda el encuentro por cuartos de final de la Copa Argentina, el 11 de octubre, ante Defensa y Justicia; y ante Villa Dálmine, en Campana (Provincia de Buenos Aires), por la última fecha del Torneo de Primera División.

Venta de Entradas

El expendio de tickets comienza este miércoles, de 17 a 21; y continuará el jueves y el viernes, en el mismo horario. El sábado, la venta se realizará desde las 11 y hasta la hora del partido.

La dirigencia del club resolvió activar, además, una promoción especial: los socios con cuotas al día, tendrán un descuento del 50%. El monto dependerá del precio de los tickets a adquirir.

Se espera una gran afluencia del pueblo forevista en las instalaciones del estadio, y por eso, desde la dirigencia del club informaron que, debido a las demoras producidas por los sistemas de cobro mediante tarjetas de débito y crédito; las entradas no se cobrará con dicha forma de pago el próximo sábado 7 de octubre. Tampoco podrán abonarse las cuotas societarias el mismo día del partido ya que la dirigencia se propone organizar el acceso al estadio de la manera más fluida y dinámica posible.