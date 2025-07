For Ever: Pancaldo empieza a perfilar el equipo para recibir al golpeado Colón

For Ever realizará hoy por la mañana un ensayo táctico en el que el DT Ricardo Pancaldo empezará el armado del equipo que el domingo, a las 16, recibirá a Colón de Santa Fe, en juego de la 21ª fecha de la zona B de la Primera Nacional de fútbol.

En cuanto a los lesionados, se confirmó que el lateral derecho Mauricio Rosales se desgarró y tendrá para tres semanas de recuperación. Además, los volantes Santiago Úbeda y Brandon Obregón siguen entrenando de manera diferenciada. Y el que recién se sumará esta semana a la par del grupo es el delantero Leonardo Marinucci, aunque es difícil que pueda pelear por la titularidad. El que sí ya está bien es el primer zaguero central Gino Barbieri.

Teniendo en cuenta el buen rendimiento del equipo que empató ante Temperley, no sería extraño que Pancaldo repita el 11, es decir: Gastón Canuto; Alana Luque, David Valdez, Mathias Silvera y Ramiro Fernández; Gonzalo Cañete, Maximiliano Romero, Juan Manuel Carrizo y Franco Perinciolo; Imanol Enríquez y Matías Romero.

El plantel entrenó ayer por la mañana en el predio de ruta 16 y hoy, a las 10.30, se moverá en el «Juan Alberto García».

SIN VISITANTES

Tras los incidentes de la hinchada de Colón, en el último partido como local del lunes ante Mitre y que conluyó ayer con el 1-0 -a puertas cerradas- a favor de los santiagueños, la dirigencia de For Ever confirmó que no habrá público visitante en el partido del domingo.

For Ever informó que «después de una reunión junto con las autoridades de la seguridad deportiva del Chaco, se resolvió cancelar la venta de entradas y el ingreso para público visitante, para el partido ante Colón. La resolución fue tomada teniendo en cuenta los recientes hechos de público conocimiento, que vulneraron el desarrollo de un espectáculo deportivo y pusieron en riesgo la integridad de sus protagonistas principales y terceros».

TODA LA 21ª FECHA- ZONA «B»

Sábado: a las 15 h, San Telmo- Estudiantes de Río Cuarto. Árbitro (A): Maximiliano Mascheroni.

Domingo: a las 14 h, Chicago- Mitre (Directv). A: Javier Delbarba; a las 15.05 h, Chacarita- Def. de Belgrano (TyC Sports). A: Nazareno Arasá; a las 15.30 h, Gimnasia de Mendoza- Estudiantes de Caseros. A: Daniel Zamora; a las 15.30 h, Agropecuario- Talleres. A: Yamil Possi; a las 16 h, For Ever- Colón. A: Álvaro Carranza, José Castelli, Mariano Viale y Federico Benítez; a las 16 h, Gimnasia de Jujuy- Morón. A: Ariel Penel; a las 17 h, Central Norte- Def. Unidos. A: Gonzalo Pereira; a las 19.10 h, Almte. Brown- Temperley (TyC Sports). A: Jorge Nelson Sosa.