For Ever fue mejor y se lo dio vuelta a Estudiantes. Todos los goles

For Ever volvió a sumar de a 3 en condición de visitante. Fue ante Estudiantes de Caseros, por 2-1 en la fecha 18.

Los primeros instantes del partido tuvieron mucha actividad ofensiva, aunque sin mayores peligros. La lluvia formó un escenario ligero y se hacía difícil acomodarse para definir.

Pasada la primera media hora, recién llegó la primera acción de riesgo, cuando Cáceres metió un remate desde afuera del área y que se fue apenas por encima del arco defendido por Gastón Canuto.

Para el complemento, arrancó mejor Estudiantes. A los 3 minutos se puso en ventaja, aprovechando un descuido defensivo de For Ever, que marcó mal, y Correa acomodó el balón en el ángulo derecho de Canuto.

El conjunto chaqueño reaccionó recién a los 15 minutos, formando un monólogo de juego, aprovechando los costados con Cañete y Perinciolo, que se volvieron de lo mejor de la tarde.

Justamente, a los 32″ del segundo tiempo, Minervino le propinó un planchazo durísimo al 17 de For Ever y vio la roja directa. De ese tiro libre, el propio Franco Perinciolo recibió la pelota por la izquierda, metió el centro y, tras una serie de rebotes, David Valdez cazó la pelota y con un fuerte puntazo puso el 1 a 1, a los 34 minutos.

No pasó mucho para que For Ever volteara el marcador. Cañete tomó el balón por derecha, la cambió de frente para Perinciolo, que metió otro envío al área e Imanol Enríquez definió de «palomita» para que el Negro pase al frente por 2 a 1, a los 37 de la segunda etapa.

Estudiantes entró en desesperación con el marcador adverso, y con la resignación consumada, Cáceres le dio una patada innecesaria y criminal a Perinciolo y vio la roja directa, dejando a su equipo con 9.

Estudiantes intentó, pero For Ever tuvo una tarde prolija y se trajo los tres puntos a Resistencia.

Con la victoria, el equipo de Pancaldo llegó a los 29 puntos y el próximo fin de semana será local, frente a Defensores Unidos de Zárate.