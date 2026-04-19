Detuvieron a dos vendedores de cocaína y sus vecinos intentaron liberarlos

ste domingo, cerca de las 3:20, efectivos del Grupo Lince interceptaron sobre el pasaje Cruz Roja a dos jóvenes de 21 y 22 años, quienes tenían en su poder dos armas blancas de gran porte, cocaína y dinero en efectivo.

Sin embargo, durante los primeros minutos del operativo, un grupo de vecinos, armados con palos y piedras, intentaron impedir que los presuntos vendedores de droga fueran arrestados y comenzaron a agredir a los uniformados. Al verse superados en número, los policías optaron por mover el operativo de lugar.

Finalmente, las diligencias de rigor se hicieron sobre la calle Juan XXIII y Av. 25 de Mayo, con la presencia de un testigo. Minutos después, el personal de Drogas Peligrosas arribó al lugar y, tras realizar las pruebas correspondientes, confirmó que se secuestró un total de 22,2 gramos de cocaína. Además, incautaron las dos armas cortopunzantes de gran tamaño y la suma de $8100 en efectivo.

Finalmente, la fiscal en turno ordenó que los detenidos sean notificados de su infracción a la Ley de Estupefacientes y sean alojados en la comisaría jurisdiccional.