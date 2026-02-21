Abren inscripciones para clases gratuitas en Casa de Cultura

187967w850h640c.jpg

La Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña informa que, el próximo martes 24 de febrero, se realizarán las inscripciones 2026 para las clases que se dictan de forma gratuita en Casa de Cultura.

La jornada de inscripción se llevará a cabo en dos turnos: de 9 a 11 y de 18 a 20 horas. Como único requisito, los interesados deberán presentar fotocopia del DNI.

Las propuestas corresponden a la Escuela Municipal de Folclore «Menoldo Díaz» y a la Escuela de Música, Danza y Teatro «Emilio Fabre», espacios de formación destinados a niños, jóvenes y adultos.

Actividades en Casa de Cultura.

Las actividades están abiertas a personas desde los 4 años y sin límite de edad, y son totalmente gratuitas, reafirmando el compromiso del municipio con el acceso a la cultura y la formación artística para toda la comunidad.

Desde Cultura invitan a vecinos a acercarse y formar parte de este nuevo ciclo 2026.

447653w790h511c.jpg

