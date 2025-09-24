Fontana se prepara para vivir el gran “Encuentro de Escultores” en la plaza José Palma

La ciudad se viste de arte y creatividad: desde mañana y hasta el 27 de septiembre, la plaza “José Palma” será escenario del esperado “Encuentro de Escultores”, una propuesta cultural que reunirá a talentosos artistas de la región y que promete convertirse en un atractivo para toda la comunidad.

El intendente Fernando Cuadra, junto a la secretaria de Cultura Popular, Deporte y Turismo Social, Jorgelina Aguirre, y el secretario de Economía Social y Microcrédito, Hernán Valenzuela, mantuvo una reunión de trabajo con el escultor Nahuel Martínez, encargado de la coordinación artística, para ultimar los detalles de este importante evento.

Una propuesta cultural de gran magnitud

El intendente Cuadra destacó la relevancia de este encuentro para la ciudad:

“Nos sentimos emocionados de que una actividad cultural de esta magnitud se lleve a cabo en nuestra localidad. Es una oportunidad para que vecinos y visitantes disfruten del arte en vivo y compartan momentos de creatividad y aprendizaje”, señaló.

Durante los días que dure el encuentro, los artistas invitados trabajarán a cielo abierto en la creación de sus obras, ofreciendo a los espectadores la posibilidad de observar el proceso de realización de las esculturas en tiempo real.

Invitación a toda la comunidad

Desde el municipio extendieron una invitación especial a todos los vecinos y vecinas de Fontana y de localidades cercanas para acercarse a la plaza José Palma y disfrutar de las esculturas, que quedarán como parte del patrimonio artístico de la ciudad.

La secretaria Jorgelina Aguirre subrayó que el evento busca acercar el arte a la comunidad, fortalecer el vínculo entre los artistas y el público y dejar un legado cultural para las próximas generaciones.

Agradecimiento a los artistas

El gobierno municipal agradeció a todos los escultores que se sumaron a la iniciativa, destacando su talento y compromiso con la difusión del arte. “El Encuentro de Escultores es una fiesta cultural que enriquece a toda la ciudad y nos permite revalorizar nuestros espacios públicos”, expresó el intendente.